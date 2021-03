Andrey Rublev wint 48ste ABN AMRO World Tennis Tournament: 'Een mooie winnaar'

Ondanks de grote favorietenrol van Rublev ging de eerste set gelijk op. Er moest een tiebreak aan te pas komen. Fucsovics sloeg op 6-4 zijn forehand uit, waardoor Rublev de eerste set naar zich toe kon trekken.

In de tweede set had Fucsovics moeite om zich terug te knokken. Hij verloor direct zijn eigen service en na die break zette Rublev door. Op 5-4 kreeg hij drie matchpoints en verzilverde hij de tweede.

Bekijk hieronder het interview na afloop met winnaar Rublev. Tekst loopt door onder video.



Toernooi-directeur Richard Krajicek vond Rublev een mooie winnaar voor het toernooi.

Bekijk zijn reactie hieronder. Tekst loopt door onder video.



Lees hieronder ons liveblog van de finaledag terug!

17:20 - Rublev laat twee breakpoints liggen; Fucsovics toont karakter

Bij een achterstand van 2-4 en 15-40 toont Fucsovics veerkracht en werkt hij de breakpoints weg. De Hongaar pakt het initiatief in de rally en komt terug tot 3-4. Rublev komt vervolgens wel makkelijk op 3-5 en is nog één game verwijderd van de toernooizege.

16:56 - Fucsovics verliest direct zijn service

Is het de vermoeidheid? Een gebrek aan concentratie? Direct nadat Fucsovics de tiebreak verliest, wordt hij gebroken in de openingsgame van de tweede set. De volgende twee games gaan wel 'op service', waardoor Rublev nu mag serveren voor 3-1. Rublev op rozen in Ahoy.



16:44 - Eerste set naar Rublev via tiebreak

In een set zonder breaks moet een tiebreak de beslissing brengen. Op 6-4 slaat Fucsovics zijn forehand uit, waardoor Rublev de eerste set wint: 7-6. Rublev won zijn laatste zes finales en in die 14 sets die hij daarin speelde (inclusief in Rotterdam) verloor hij er maar één.



15:51 - Geen Nederlands succes in Ahoy

In de finale van het dubbelspel in het rolstoeltoernooi heeft het koppel Scheffers/Egberink ruim verloren van het Britse duo Hewett/Reid: 6-1, 6-1. Zo wint Alfie Hewett dus het enkel- en dubbeltoernooi in Ahoy.



15:44 - Eerste game met moeite naar Rublev

Een lastig begin voor Andrey Rublev. Hij werkt vier breakpoints weg door steeds vaker de backhand van Fucsovics op te zoeken. Is de Hongaar opgewassen tegen de krachtige groundstrokes van de Rus? Beide spelers verloren dit toernooi slechts één set.



14:55 - Ahoy maakt zich op voor Rublev-Fucsovics

Voor de laatste keer deze week worden de lichten getest op het centercourt. Over een dik half uur gaat Andrey Rublev de baan op voor zijn achtste titel uit zijn carrière. De Russische nummer 8 van de wereld won zijn laatste zes finales. Sterker nog, daarin verloor hij maar één set.

Dan moet hij wel afrekenen met Marton Fucsovics, de verrassende Hongaar die zich via het kwalificatietoernooi naar de finale heeft geslagen. Voor de 29-jarige nummer 59 van de wereld wordt het pas zijn derde finale uit zijn loopbaan. Een heel goed record tegen top-10 spelers heeft hij niet: van zijn 15 partijen tegen topspelers verloor hij er 14. Alleen van Rublevs landgenoot Daniil Medvedev wist hij te winnen.

De voortekenen wijzen uit richting Rublev, maar Fucsovics heeft al vaker verrast dit toernooi. Lukt het hem ook in de finale?



14:15 - Mektic/Pavic winnen dubbeltoernooi in Ahoy

De tweede set was heel snel beklonken. Met groot machtsvertoon winnen Nikola Mektic en Mate Pavic het dubbeltoernooi van het ABN Amro toernooi: 7-6, 6-2. Het maakt hen tot nu toe het meest succesvolle koppel van 2021. De Kroaten verdienen 29.000 euro met de toernooizege.



13:52 - Mektic/Pavic op weg richting derde toernooizege in 2021

Door middel van een tiebreak heeft het als tweede geplaatste koppel Mektic/Pavic de eerste set gewonnen tegen het duo Krawietz/Tecau. De Kroaten zijn nog maar een set verwijderd van hun derde toernooizege van het jaar. Eerder waren zij de sterkste in Antalya en Melbourne.



13:06 - Hewett prolongeert titel rolstoeltoernooi

Net als vorig jaar heeft Alfie Hewett het rolstoeltoernooi in Ahoy gewonnen. De Brit versloeg zijn landgenoot Gordon Reid: 7-5, 6-4. Later vanmiddag komen zij samen weer de baan op in de finale van het dubbeltoernooi. Zij spelen dan tegen het Nederlandse koppel Scheffers/Egberink. Om 14:30 uur begint de finale.

12:00 - Heeft Fucsovics kans tegen Rublev?

Marton Fucsovics speelt vandaag de belangrijkste wedstrijd uit z'n carrière. Hij behaalde al eens de finales in Genève en Sofia, maar dat waren kleinere toernooien dan in Rotterdam. Op 29-jarige leeftijd oogde hij deze week enorm fit. Met gevarieerd aanvalsspel legde de Hongaarse nummer 59 van de wereld zijn tegenstander de wil op. Borna Coric (ATP-26) werd in de halve finale getrakteerd op een master class van Fucsovics: 6-4, 6-1.

Maar krijgt Fucsovics ook in de finale de kans om de rally vanaf de baseline te domineren met zijn forehand? Tegenstander is namelijk Andrey Rublev, een van de beste indoor speler ter wereld. Maar ook op andere ondergronden kan de Russische nummer 8 van de wereld prima uit de voeten. Vorig jaar won hij vijf toernooien. Geen enkele andere speler slaagde daarin. Ook heeft Rublev inmiddels 19 partijen achter elkaar gewonnen in 500-toernooien, waar ook Rotterdam bij hoort.

Ook op basis van zijn imponerende spel in de halve finale tegen Stefanos Tsitsipas is Rublev vanmiddag de favoriet. Toch staat het gelijk qua onderlinge ontmoetingen. Vier jaar geleden versloeg Fucsovics de toen nog 19-jarige Rublev na vijf sets in de Davis Cup. Vorig jaar in de achtste finales van Roland Garros won Rublev in vier sets. Beide ontmoetingen werden gespeeld op gravel.

Om 15:30 uur zullen beide spelers het center court betreden. Radio Rijnmond doet live verslag van de finaledag. Onze uitzending begint om 14:00 uur.