Liveblog: Rublev torenhoge favoriet in verrassende finale in Ahoy

Niemand had kunnen bedenken dat de finale van de 48e editie van het ABN Amro World Tennis Tournament zou gaan tussen Andrey Rublev en Marton Fucsovics. Ok, de Rus was een favoriet, maar de Hongaar speelde acht dagen geleden nog in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Volg de ontknoping van de finaledag hier.

12:00 - Heeft Fucsovics kans tegen Rublev?

Marton Fucsovics speelt vandaag de belangrijkste wedstrijd uit z'n carrière. Hij behaalde al eens de finales in Genève en Sofia, maar dat waren kleinere toernooien dan in Rotterdam. Op 29-jarige leeftijd oogde hij deze week enorm fit. Met gevarieerd aanvalsspel legde de Hongaarse nummer 59 van de wereld zijn tegenstander de wil op. Borna Coric (ATP-26) werd in de halve finale getrakteerd op een master class van Fucsovics: 6-4, 6-1.

Maar krijgt Fucsovics ook in de finale de kans om de rally vanaf de baseline te domineren met zijn forehand? Tegenstander is namelijk Andrey Rublev, een van de beste indoor speler ter wereld. Maar ook op andere ondergronden kan de Russische nummer 8 van de wereld prima uit de voeten. Vorig jaar won hij vijf toernooien. Geen enkele andere speler slaagde daarin. Ook heeft Rublev inmiddels 19 partijen achter elkaar gewonnen in 500-toernooien, waar ook Rotterdam bij hoort.

Ook op basis van zijn imponerende spel in de halve finale tegen Stefanos Tsitsipas is Rublev vanmiddag de favoriet. Toch staat het gelijk qua onderlinge ontmoetingen. Vier jaar geleden versloeg Fucsovics de toen nog 19-jarige Rublev na vijf sets in de Davis Cup. Vorig jaar in de achtste finales van Roland Garros won Rublev in vier sets. Beide ontmoetingen werden gespeeld op gravel.

Om 15:30 uur zullen beide spelers het center court betreden. Radio Rijnmond doet live verslag van de finaledag. Onze uitzending begint om 14:00 uur.