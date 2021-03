Weer van vandaag: wolken met af en toe zon

Deze zondag zijn er wolkenvelden en schijnt tussendoor af en toe de zon. De temperatuur komt uit op 5 of 6 graden. Er staat een zwakke tot aan zee matige noordwestenwind.

In de avond zijn er nog enkele opklaringen, maar in de nacht raakt het op de meeste plekken bewolkt. De temperatuur zakt in het oosten van de regio tot rond het vriespunt. Er staat dan een zwakke noordwestenwind.

Maandag blijft het overwegend bewolkt en gaat er aan het eind van de middag wat lichte regen vallen. De temperatuur loopt op naar 6 of 7 graden en er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind.