Virtuele influencer Esther Olofsson uit Rotterdam heeft 45 duizend volgers en maakt je wegwijs in Rotterdam

Esther Olofsson is een Rotterdamse influencer. Maar niet eentje van vlees en bloed. Esther wordt volledig met de computer gegeneerd. Ze is een virtuele influencer. Verder is er geen verschil tussen haar en haar bekende soortgenoten die volgers meenemen in hun wereld en ze kennis laten maken met bepaalde plekken, producten of voorkeuren.

Bij Esther staat de stad Rotterdam centraal. Haar tijdlijn is amper van die van gewone influencers te onderscheiden. Via haar 'schepper' Maarten Reijgersberg maken we kennis met de 29-jarige Esther die inmiddels 45 duizend volgers heeft.

Wie is Esther Olofsson?

"Esther is een brunette van 29 jaar met een daadwerkelijke storyline, die nauwelijks van een echte fashionista te onderscheiden is. Ze is net als elk ander mens gevormd door haar verleden en maakt keuzes gebaseerd op wat ze heeft meegemaakt. Ze is geboren in Malmö, Zweden, maar woont sinds 2019 in Rotterdam. Ze wil bekend staan ​​om haar liefde voor steden, architectuur, eten, stijl en eerlijkheid."

Waarom heeft Rotterdam een virtuele influencer nodig?

"Rotterdam heeft geen virtuele influencer nodig, maar het is wel ontzettend fijn om er een te hebben! We mogen er best trots op zijn dat Esther helpt om deze prachtstad wereldwijd op de kaart te zetten."

Wat hebben we aan Esther als het om Rotterdam gaat?

"Esther maakt je wegwijs in Rotterdam. Als je haar volgt, weet je waar je moet zijn in Rotterdam. Van hotspots tot boetieks en van koffiebars tot onontdekte plekjes in de stad. Esther heeft een internationaal karakter, omdat dit perfect aansluit op het Rotterdam van vandaag de dag: fris, uitdagend, prikkelend en edgy."

Dat kan een echte influencer ook. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen?

"Daarvan zijn er al heel veel. Jaren geleden werd ik getriggerd door een andere digitale influencer. Ik vond dat heel cool, vooral ook omdat uit onderzoek blijkt dat mensen het helemaal niet erg vinden dat iemand niet echt is, als dat maar duidelijk is."

Wat bereikt Esther wat een influencer van vlees en bloed niet kan?

Esther is echt toegesneden op het doel wat we met haar beogen. Haar hele storyline is uniek. Ze is veel betrouwbaarder dan een influencer van vlees en bloed, omdat ze door ons gecreëerd wordt.

Hoe hebben jullie Esther 'opgebouwd'?

"Esther ontwikkelt zich continu. Dat zie je ook als je haar tijdlijn op Instagram bekijkt. Op dit moment fotograferen we een stand-in model op locatie en deze foto's halen we vervolgens door onder andere Cinema4D en Photoshop. Voor bewegend beeld van Esther ontwikkelen we nu een andere aanpak."

Wat is er 'Rotterdams' aan Esther?

"Net als de meeste Rotterdammers is Esther een rasechte import Rotterdammer. Gelukkig kan je, ook als je niet in deze prachtstad geboren bent, altijd Rotterdammer worden."

Waarom komt ze uit Malmö en niet uit een andere plek?

"We wilden haar sowieso een karakter geven van een nieuwe Rotterdammer, eigenlijk van een expat. Iemand die met een frisse blik naar de stad kijkt. Vandaar de keuze voor Malmö. Maar het net zo goed Israël kunnen zijn."

We zien mooie foto's van een hippe Esther op haar tijdlijn. Leeft ze niet erg in een bubbel? Voor veel Rotterdammers is de stad niet een aaneenschakeling van boetieks en andere hotspots, maar een plek waar ze moeten overleven. Gaat Esther daar ook iets mee doen?

"Op dit moment leven we allemaal in een bubbel. Het liefst zouden we haar elke dag ergens anders willen fotograferen. We proberen het verhaal zo leuk mogelijk te maken en ik ben het met je eens dat daar best een rauw randje aan mag zitten. Als straks alles weer opengaat, zullen we de rauwheid weer opzoeken."

Maakt die focus op al die 'hipster/influencerdingen' haar niet teveel een marketingtool om 'echt' te zijn?

"Vooropgesteld dat het niet te bedoeling is dat ze echt lijkt of echt moet zijn, want we maken er geen geheim van dat ze ook niet echt is. Ze is ergens wel een marketingtool, maar aan de ene kant een hele goede. Ze levert ons veel pers en media-aandacht op, aan de andere kant is ze ook een slechte marketingtool omdat ze al 1500 onbetaalde uren eraan hebben besteed."

Esther knippert sinds kort ook met haar ogen. Waarom is dat belangrijk?

"Omdat dat haar nog 'menselijker' maakt en daardoor meer 'likable'."



De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Spelen jullie hier niet precies in op wat veel mensen problematisch vinden aan sociale media, namelijk dat het niet echt is?

"De grap is dat als het verhaal goed is, mensen het helemaal niet boeit of het echt of onecht is. Zolang we er maar eerlijk over zijn dat Esther niet echt is. Het is voor ons in ieder geval de ultieme vorm van 'storytelling'."

Hoeveel groot is het bereik van Esther?

"Ruim 45 duizend volgers, per week bereikt ze ruim 33 duizend accounts en Esther creëert daarmee organisch ruim 67 duizend weergaven per week."

Influencers met 45.000 volgers krijgen duizenden euro's per post voor een bedrijf of product. Krijgt Esther dat ook?

"I wish, I wish. Wij vullen die storyline van Esther, ik investeer daar flink in. Maar je hebt ook dat bedrijven ons weten te vinden, een makelaar of een bierbrouwer bijvoorbeeld. Zij zeggen dan: 'Wij willen iets met Esther doen.' Als dat in haar storyline past, dan werken daaraan mee. Soms gratis en soms betaald. Dan moet je denken aan 1450 euro per post."

Wat kan Rotterdam dit jaar van Esther verwachten?