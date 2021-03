 Marcel is de eerste stadsmarinier racisme en discriminatie: Dit is hoe hij Rotterdam inclusiever wil maken

Al bijna twintig jaar lopen er stadsmariniers rond in Rotterdam. Ze moeten de straat verbinden met de staat en hebben allemaal een eigen expertise of stadsdeel. Sinds oktober is daar de expertise racisme en discriminatie aan toegevoegd. Stadsmarinier Marcel Dela Haije neemt deze rol op zich. Wij stelden hem vijf vragen over zijn plannen, waarom hij geschikt is voor deze rol en wanneer zijn werk succesvol is.

Waarom heeft Rotterdam een stadsmarinier racisme en discriminatie nodig?

Vorig jaar 3 juni was er een demonstratie tegen racisme bij de Erasmusbrug. Die maakte voor de ene helft van Rotterdam duidelijk wat de andere helft al wist, dat ook Rotterdam te maken heeft met uitsluiting en racisme.



De gemeente zag het, erkende het en maakte het programma 'Rotterdam Tegen Racisme'. Een van de acties die daarin staat genoemd, is het benoemen van een stadsmarinier op dit thema. "Ik ben de allereerste in Nederland die deze functie heeft", zegt Dela Haije.

Een groot en belangrijk thema, hoe ben jij aan deze nieuwe functie begonnen?

"Ik heb eigenlijk drie dingen gedaan. Allereerst ben ik in de spiegel gaan kijken en goed gaan nadenken over mijn eigen vooroordelen en privilege. Dat is denk ik een eerste belangrijke stap. Ik kreeg ook de tip om te kijken op de website withuiswerk.nl."

"Daarnaast ben ik veel gaan lezen en gaan luisteren naar podcasts. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat ik met mensen ben gaan praten. Ik heb het afgelopen half jaar gesproken met meer dan honderd Rotterdammers. Uit deze gesprekken is goed voelbaar geworden welke pijn gepaard gaat met racisme en discriminatie. Dat motiveert ook enorm om hiermee aan de slag te gaan.

Racisme en discriminatie is moeilijk op te lossen. Wat zijn jouw plannen om ervoor te zorgen dat het volgend jaar op dit gebied beter gaat met Rotterdam?

"Ik ben met veel dingen bezig, maar de rode draad is de ‘mindsetreset’. Ik vind het heel belangrijk om bewustwording en zelfreflectie te creëren. Ook vanuit de gemeente Rotterdam proberen we kritischer naar onszelf te kijken. Als je kijkt naar de afgelopen honderd benoemingen op functies van de gemeente, dan is er gewoon heel vaak een witte man op een functie gezet. Maar als je kijkt naar de afgelopen tien aanstellingen dan zie dat dat beeld al veel gekleurder en diverser is."

"Maar het belangrijkste is de komende twintig benoemingen, want dan moeten we het laten zien. Dat het niet alleen maar een praatje is, maar dat het ook echt gaat gebeuren. Een ander ding is online discriminatie. Ik heb opdracht gegeven om daar onderzoek naar te laten doen. Maar het belangrijkste en wat je overal in terugziet, is het zorgen voor bewustwording om daarmee verandering teweeg te brengen."

Je bent zelf ook een witte man. Denk je dat het beter was geweest om iemand op deze positie te zetten die zelf te maken heeft gehad met discriminatie of racisme?

“Het is een opmerking die ik vaker hoor en zeker goed kan begrijpen. Ik erken mijn privilege. Ik denk dat ik ben gevraagd vanwege mijn activiteiten op het gebied van ondermijning. Ik ben erin geslaagd dat enorm ingewikkelde probleem behapbaar te maken en heb daarin laten zien dat ik goed ben in het leggen van verbinding."

"Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de ervaringen van mensen die met racisme en discriminatie te maken hebben, centraal te stellen in de aanpak. Hen te laten zien dat je het oppakt en ermee aan de slag gaat. Ik wil in contact zijn met mensen, ze vertellen waar ik mee bezig ben en daarmee het vermoeden wegnemen dat er toch niets gaat veranderen. Ik denk dat het goed is dat mensen kritisch zijn op die benoeming. Aan mij de zware plicht om te laten zien dat ik het echt inclusief doe."

Hoe meet je nou of Rotterdam er op het gebied van racisme en discriminatie op vooruit is gegaan?

"We hebben een oplossing bedacht: de inclusie-index. We hebben in Rotterdam de veiligheidsindex. Die 'meet' elke twee jaar hoe het gaat met de veiligheid in verschillende wijken. In diezelfde geest willen we dit jaar voor het eerst de inclusie-index gaan uitvoeren die ons een beeld moet geven of mensen gediscrimineerd worden en of ze zichzelf kunnen zijn. Als we die meting om de twee jaar blijven volgen, dan kunnen we zien of het de goede kant opgaat.'

"Dit kunnen we onder andere meten door het mensen te vragen: 'Voel je je veilig en kun je jezelf zijn?' Ik heb uit gesprekken die ik gevoerd heb geleerd dat dit voor veel mensen nog niet zo is, dat ze toch maar niet hand in hand over straat gaan, of toch maar niet het keppeltje op doen naar de synagoge. Dat is heel erg pijnlijk en dat moet echt veranderen. Rotterdam moet voor iedereen, ongeacht zijn kleur, geaardheid of religie een fijne en veilige plek zijn."