Radio Rijnmond Sport-uitzending met tennisfinale in Ahoy en Feyenoord

Andrej Roebljov in actie tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament. Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

De Radio Rijnmond Sport-uitzending van zondag staat in het teken van de finale van het ABN Amro World Tennis Tournament. Andrey Rublev en Marton Fucsovics nemen het om half vier tegen elkaar op. De finale is live te volgen via Radio Rijnmond. Frank Stout doet verslag vanuit Ahoy Rotterdam.