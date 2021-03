Ahoy-directeur over ABN AMRO WTT: 'Het was leeg en we misten de energie'

Rotterdam Ahoy directeur Jolanda Jansen is blij dat het ABN AMRO World Tennis Tournament dit jaar toch plaats heeft kunnen vinden. "Het is leeg geweest, we misten de energie, maar we zijn wel ontzettend blij dat we weer iets in huis hadden", zegt zij tegenover Rijnmond.

De opzet van het toernooi levert misschien ook iets op voor de toekomst. "We hebben bij elkaar gezeten wat we kunnen behouden en wat we hieruit kunnen leren. We hebben nu echt een televisieproduct neergezet, wat heel anders is dan als er mensen in de zaal zitten.

Maar we hebben wel wat interactie gehad met kijkers thuis, met 'secondscreen' en met fans die mee konden kijken en juichen op een scherm, als een speler opkwam. We hadden ook veel cameraposities uitgeprobeerd en zo zijn er wat elementen die we volgend jaar kunnen behouden. Je hebt toch een soort gedwongen pas op de plaats moeten maken."

Bekijk hieronder het gesprek met Jolanda Jansen. Tekst loopt verder onder video.



Niet het nieuwe normaal

Een toernooi zonder publiek is volgens Jansen niet 'het nieuwe normaal'. "Ik zie dit als een tussenfase waarin je met behulp van testen bubbels creëert en weer mensen bij elkaar kunt brengen. Dat is goed gegaan. Dit ging om relatief weinig mensen; de betrokken mensen, dat is een klein kernteam, samen met de media en de sporters zelf, die in kleine groepen reizen. We hebben laten zien dat dat goed en verantwoord kan.

Diezelfde systematiek zien wij ook voor de komende maanden met publiek. Maar uiteindelijk blijft dat een tussenfase en is dat niet meer nodig."

Quitte, lager prijzengeld

Het toernooi draait ongeveer quitte. Dat kon onder andere bewerkstelligt worden door het prijzengeld te verlagen. De winnaar kreeg bijvoorbeeld geen 400.000 euro, maar 89.000 euro. "Het belangrijkste is dat we de support van ABN AMRO hebben. We hebben met ze kunnen afspreken dat ze ons dit jaar ook konden steunen.

Normaal gesproken ben je van kaartverkoop afhankelijk. Dat zou nu niet mogelijk zijn. Maar door allerlei kosten niet te maken, zoals lager prijzengeld en spelers die een flinke duit in het zak hebben gedaan, en de support van ABN AMRO, hebben we het zo kunnen doen. Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben ongeveer quitte gedraaid, maar dan hebben we niet al onze eigen kosten meegenomen. Voor een jaar is dit prima, volgend jaar gaan we er vanuit dat we het gewoon weer als normaal kunnen draaien."