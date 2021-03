Sportovericht: mooie zege Feyenoord Basketbal

Toon van Helfteren (Feyenoord Basketbal): 'Verrassend, we doen het heel goed'

Feyenoord Basketball in actie tegen The Hague Royals. Foto: Orange Pictures

Feyenoord Basketbal heeft zaterdag een mooie overwinning geboekt. De Rotterdammers versloegen in Groningen Donar met 67-85. Door de overwinning staat Feyenoord op de vijfde plaats, met slechts twee punten achterstand op koploper Leiden.

In het eerste kwart kwam de ploeg van Toon van Helfteren al op een voorsprong van acht punten: 15-23. Donar kon in het tweede kwart iets dichterbij komen en sloot af met een 18-9 score. Ook het derde kwart werd 'gewonnen' door Donar: 23-22, maar in het laatste kwart was Feyenoord oppermachtig: 11-31. Het leverde een mooie 67-85 overwinning op.

Beluister hieronder een gesprek met Toon van Helfteren, de trainer van Feyenoord. Tekst loopt verder onder fragment.



Korfbal

PKC/Vertom zette zijn uitstekende reeks in de Korfbal League voort. De ploeg van trainer Wim Scholtmeijer versloeg Oost-Arnhem in poule A met 19-33. Daarmee is PKC soeverein koploper en heeft het zich al geplaatst voor de play-offs.

In poule B won KCC/CK Kozijnen wederom niet. DVO/Accountor was thuis met 18-28 te sterk. Frits Wip zijn ploeg verzamelde tot nu toe maar één punt in acht wedstrijden en staat stijf onderaan.

Atletiek

Bij de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun heeft Liemarvin Bonevacia van Rotterdam Atletiek een bronzen medaille gepakt op de 400 meter. Hij eindigde achter Nederlander Tony van Diepen en winnaar Spanjaard Óscar Husillos.

Hockey

De hockeymannen van Nederland verloren zaterdag in de Pro League met 4-2 van Duitsland. HC Rotterdam-speler Jeroen Hertzberger scoorde in Amstelveen namens Oranje de 4-2. In de Oranje-selectie bevinden zich nog twee Rotterdamse spelers: Thijs van Dam en Justen Blok.

Zondagmiddag om half vijf speelden de hockeymannen wederom tegen Duitsland. Wederom ging de winst naar de Duitsers: 3-1. Oud-Rotterdam-speler Seve van Ass scoorde de enige treffer voor Nederland.

Nederland staat in de Pro League op de tweede plaats met 18 punten. België voert de ranglijst aan met 32 punten, maar heeft wel drie wedstrijden meer gespeeld.