Win kaarten voor de world cup shorttrack in Dordrecht

Dordrecht is misschien wel dé shorttrackstad van Nederland aan het worden. Dit weekend huisvest Optisport Sportboulevard Dordrecht de wereldkampioenschappen shorttrack en eind november wordt de world cup shorttrack in deze hal gehouden, waar de shorttrackers hun laatste kans kunnen grijpen om naar de Olympische Winterspelen van 2022 te gaan. Als het aan de organisatie ligt, dan zit het publiek tegen die tijd weer in de hal.

Cees Juffermans is toernooidirecteur van deze wereldkampioenschappen shorttrack. Hij vertelt dat de organisatie vlotjes verloopt: "Zeker nu de resultaten bij Nederland zo goed zijn. Beter kan eigenlijk niet", zegt Juffermans. Ondanks dat toplanden als China en Zuid-Korea afwezig zijn, wil hij niet spreken van een gedevalueerd toernooi. "Je moet kijken wat je nu wél kunt doen. Maar het is natuurlijk jammer dat die landen er niet bij zijn. Het is nog steeds een sterk deelnemersveld."

Deze wereldkampioenschappen zijn volgens Juffermans juist een goede graadmeter voor de Olympische Winterspelen, die in 2022 in Peking worden gehouden. Op dit toernooi moet blijken hoe iedereen er nu voor staat.

Het toernooi dat dit weekend in Dordrecht wordt gehouden, telt nog niet voor de Spelen. Maar de world cup shorttrack, die van 25 tot en met 28 november wordt gehouden, is wél een olympisch kwalificatiemoment. Het laatste voor de Spelen ook nog eens. Hoewel publiek op de tribunes nog ver weg lijkt, is de kaartverkoop voor het olympisch kwalificatietoernooi zelfs al begonnen.

"Het is super mooi dat we dit hier kunnen doen", benadrukt Juffermans over het olympisch kwalificatietoernooi. "Dordrecht gebruikt zo'n toernooi om zichzelf te positioneren. Voor de shorttrack is het ook erg belangrijk dat we dit soort evenementen in ons eigen land kunnen organiseren."

