Berghuis in voorselectie Oranje, oud-Feyenoorder St. Juste debuteert

Feyenoorder Steven Berghuis is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands Elftal voor de WK-kwalificatieduels met Turkije, Letland en Gibraltar.

Naast Berghuis is ook oud-Feyenoorder Jeremiah St. Juste opgenomen in de voorselectie. Het is voor het eerst dat de verdediger van Mainz erbij zit.

Stefan de Vrij en Georgino Wijnaldum zijn twee andere spelers met een Feyenoord-verleden.

Oud-Spartanen Kevin Strootman, Marten de Roon en Denzel Dumfries zijn ook door bondscoach Frank de Boer opgeroepen. Datzelfde geldt voor Frenkie de Jong uit Arkel en Memphis Depay uit Moordrecht, die een deel van zijn opleiding bij Sparta genoot.