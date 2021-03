Daniëlle (48) uit Spijkenisse sleept half miljoen in de wacht bij tv-show Miljoenenjacht

Daniëlle was samen met vier wijkgenoten uit het postcodegebied 3207 uitgenodigd in de studio. Ze had van te voren al een koffernummer in haar hoofd: 19. "De geboortedata van mijn gezin bij elkaar opgeteld, gedeeld door vier, kwam ik uit op 19", legt ze uit.

De winnares is al dertig jaar samen met haar man Marco en heeft twee zonen. Wat ze met het geld gaat doen? "Ik wil heel graag met mijn gezin en aanhang op reis. De bestemming weten we nog niet, dat ga ik nog even in de groep gooien!"