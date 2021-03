Liften in flat met 34 verdiepingen kapot: 'Je zult maar een hartaanval krijgen...'

"Je zult maar een hartaanval krijgen en ergens bovenin het pand wonen", stelt Coenradie zich voor. "Wat moet je dan zeggen tegen de ambulancebroeders, die hulp komen verlenen? Succes allemaal op jullie voettocht van en naar de 31ste etage?"

Hachelijk avontuur

De liften in het pand - met huurprijzen tussen de 1400 en 3000 euro - hielden er zondag rond 18:00 uur mee op. En bepaald niet voor het eerst. Ze geven regelmatig geen sjoege, waardoor de lift nemen volgens Coenradie inmiddels een hachelijk avontuur is geworden. "Er zitten hier ook regelmatig mensen vast in de lift. Half februari was dat nog een keer veertig minuten. Dat is sowieso niet fijn, maar zeker niet in deze tijden van corona."

Coenradie heeft deze zondagavond een appje van verhuurbedrijf Vesteda gekregen. Boodschap: de problemen worden veroorzaakt in de schakelkast voor de noodstroomvoorziening. Maar reparatie? Niet meer mogelijk. "Het wordt morgenochtend", meldt de verhuurder.

"Vesteda is al heel lang van de problemen op de hoogte", zegt Coenradie. "Maar er gebeurt niets. Belachelijk, want we hebben het hier dus niet over een portiekflatje met drie verdiepingen."

Pup onder de arm

Conradie woont zelf op de 26ste verdieping en heeft een pup. "Die moeten we dus onder onze arm mee naar beneden en boven nemen. Gelukkig is het een Jack Russell. Maar op de 34ste etage zitten bewoners met een veel grotere, jonge hond. Ik heb ook al een hoogzwangere vrouw hijgend en puffend naar boven zien komen. En wat te denken van een echtpaar van 87 en 89 jaar, dat op de achtste verdieping woont? Per verdieping moet je veertien tredes trotseren. Dus als je op de achtste woont zijn dat er al 112."

"Daar komt bij dat de deur naar de noodtrap op de begane grond ook nog eens kapot is. Je moet daar heel hard tegenaan duwen wil hij opengaan. Het is echt levensgevaarlijk."

Tuut-tuut-tuut

De regiocoördinator van Vesteda wil zondagavond laat niet reageren. "Ik ga dit gesprek niet aan", zegt Conny Jansen als Rijnmond haar telefonisch benadert. "Waarom niet?", is de vraag.

Jansen: "Ik ga dit gesprek beëindigen."

Het volgende geluid is tuut-tuut-tuut....

Ingrid Conradie is niet verbaasd. "Dit is Vesteda ten voeten uit."