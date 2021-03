Weer van vandaag: overwegend bewolkt

Vandaag is het overwegend bewolkt en pas aan het einde van de middag begint het in het westen van de regio te regenen. Het wordt maximaal 7 graden. Er waait een zwakke tot matige westen- tot zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen en motregen. Het koelt af naar 4 of 5 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten, later langs de kust uit het westen.

Morgen is het bewolkt en kan het in de ochtend nog druilerig zijn met wat motregen. In de loop van de middag komt de zon af en toe tevoorschijn en blijft het droog. In de middag wordt het 8 graden en staat er een matige noordwestenwind.

Vooruitzichten

Woensdagochtend is het droog. In de loop van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. Woensdagavond en in de nacht naar donderdag is er regen. Donderdag is er geregeld zon, een enkele bui en veel wind met kans op (zeer) zware windstoten.

Vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig met in het weekend kans op zware windstoten. In de middag wordt het 9 tot 11 graden en dat is normaal voor bijna half maart.