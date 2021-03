Ernst Kuipers: 'Heel hard doorgaan met vaccineren'

Het coronavirus het hoofd bieden vraagt veel van iedereen, weet ook Ernst Kuipers. bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "Maar het is belangrijk dat we in de komende periode heel hard doorgaan met vaccineren", zegt hij.

Het gaat volgens Kuipers de goede kant op, maar of de gevreesde 'derde golf' is afgewend, is nog maar de vraag. "Het effect van de vaccinaties zie je al in verpleeghuizen: er zijn minder besmettingen en er is minder sterfte. Nu zijn er 1,5 miljoen prikken gezet en over een maand moeten dat er gewoon echt 3 miljoen of meer zijn."

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, zowel op de intensive care als daarbuiten, daalde de afgelopen week. Het aantal besmettingen blijft daarentegen toch vrij hoog: zondag 4567 en zaterdag 4507 landelijke besmettingen.

"We zitten niet in de gevreesde stijging die een maand geleden door het RIVM werd aangekondigd. De Britse variant lijkt zich wel sneller te verspreiden maar door de huidige maatregelen lijkt het nu nog binnen de perken te blijven."

'Race tegen de klok'

Willen we geen derde piek dan moeten we volgens Kuipers nog een paar weken dezelfde (dalende) besmettingscijfers aanhouden. "Het is een beetje race tegen de klok: zijn wij het snelst met vaccineren en voor nu het onder de duim houden? Of krijgt het virus toch weer de gelegenheid om de kop op te steken?"