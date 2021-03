FC Rijnmond blikt met Rob Jacobs terug op Feyenoord - VVV en vooruit op VVV - Sparta

Rob Jacobs is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond. De oud-trainer van onder meer Feyenoord, Sparta en Excelsior zal terugblikken op de 6-0 overwinning van Feyenoord op VVV Venlo. Ook de jarige Thomas Verhaar en Sinclair Bischop schuiven aan bij presentator Bart Nolles.

De Rotterdammers hadden geen kind aan de bezoekers uit Limburg. In de voetbaltalkshow wordt besproken of dat vooral aan Feyenoord lag en of dit een basis is voor de topwedstrijd van aanstaande zondag tegen PSV.

Uiteraard bespreken we in FC Rijnmond ook de moeilijk fase waarin Sparta zich bevindt. De ploeg van Henk Fraser won al acht wedstrijden op rij niet meer en speelt dinsdagavond tegen VVV Venlo.

FC Rijnmond begint maandagmiddag om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. De uitzending is ook via deze website en YouTube Live te zien.