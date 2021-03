Rob Jacobs: 'Zou typisch Feyenoord zijn om nu bij PSV te winnen'

Rob Jacobs heeft vertrouwen in Feyenoord in de aanstaande traditionele topper uit bij PSV. Dat zegt de voormalig trainer bij ons in FC Rijnmond. "Tweede worden kan bijna niet meer, of PSV en AZ moeten opeens extreem veel gaan morsen. Het is wel weer typisch Feyenoord om opeens bij PSV wél te winnen."

Jacobs zegt het overigens niet op basis van de 6-0 winst op VVV Venlo. "De uitslag valt me 100% mee, maar zelfs een elftal van Rijnmond-medewerkers zou dit VVV hebben verslagen. VVV staat voor 'Venlose Voetbal Vereniging', maar zaterdag was het 'Voetje Voor Voetje'. Feyenoord kreeg de goals zo makkelijk."

Het was één van de weinige wedstrijden waarin Feyenoord het zowel voor als na rust goed deed, maar Jacobs denkt dat de wisselvalligheid in dit seizoen de Rotterdammers te vaak heeft opgebroken. "Het is steeds één helft goed. Tegen Ajax, PSV en Willem II. En de andere helft is dan niet om aan te zien. Dan ben je moeilijk te bestrijden, respect voor Dick Advocaat. Maar in veel van die wedstrijden werden er geen punten gepakt.

Toornstra en Berghuis

Lof is er voor Jens Toornstra, die inmiddels 252 wedstrijden in het rood-wit heeft gespeeld. "Het is een speler die iedere trainer in zijn elftal wil hebben. Hij geeft altijd alles, wat een kilometers die op zijn teller heeft staan. Zijn instelling is fantastisch, dat is ook een enorme kwaliteit."

Steven Berghuis maakt een geweldige goal en speelde goed, maar heeft ook zijn grillen, zoals we in de slotfase tegen AZ nog zagen. "Ik dacht dat hij goed bezig was. Als aanvoerder heb je meer krediet. Maar soms gaat het er bij hem opeens een lamp uit en doet hij rare dingen. Advocaat heeft ook zeker met hem gesproken want dingen als tegen Heerenveen en AZ kán je niet maken. Het is een geweldige speler, maar bepaalde reacties in zijn gedrag kunnen niet."

Sparta in de zorgen?

Sparta won bijna bij FC Emmen, maar door een ongelukkige late strafschop verspeelde het twee punten. Zonde, want Sparta had weer verder weg kunnen lopen bij de onderste drie teams. Die kans krijgt Sparta dinsdag alsnog, uit bij VVV Venlo. Jacobs maakt zich, ondanks wat daar in Venlo gebeurt, nog geen zorgen over Sparta.

"Maar er moeten nu wel punten gepakt worden. Twee of drie keer winnen, dan ben je er. En als VVV verliest, dan doe die nog mee in de degradatiestrijd. Ik zie Emmen en Willem II de dans nog ontspringen," aldus de glazen bol van Rob Jacobs.

