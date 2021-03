Henri Bontenbal, 17e op de lijst van CDA over Rotterdam en verduurzamen van woningen

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet u al wat u stemt? In de aanloop daar naar toe spreken we op Radio Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wat zijn hun plannen voor onze regio? Maandag is Rotterdammer Henri Bontenbal op de lijst van het CDA aan woord. Hij staat op nummer 17.

"Het is wel even wennen om je eigen kop zo boven de Maastunnel te zien", zegt Bontenbal over de grote verkiezingsposter bij de tunnel. "En het wordt nog erger. Aanstaande woensdag sta ik op de voorpagina van De Havenloods. Dus u bent nog niet van mij af. Het is natuurlijk een campagne voor het CDA, maar ik wil ook een persoonlijke campagne voeren. Er zijn niet heel veel kandidaten die uit Rotterdam komen. Ik wil mezelf neerzetten als de Rotterdamse kandidaat en ik zet me specifiek in voor het klimaat."

Gooi naar de Tweede Kamer

Bontenbal werkt al dertien jaar in de energiesector. Momenteel is hij strateeg bij de Stedin Groep, met genoeg uitdagingen als het om energie gaat. Toch wil hij de overstap maken naar de Tweede Kamer. "Ik heb gezien dat er in de Kamer niet altijd genuanceerd of met kennis van zaken over energietransitie gesproken wordt. Ik heb er allerlei ideeën bij en wil met mijn kennis in de Tweede Kamer een nieuwe impuls geven aan het hele debat.

Energietransitie

Volgens Bontenbal is het om te beginnen belangrijk om te beseffen hoe complex energietransitie is. "De overstap naar duurzame energie is complex. Mensen snappen ook dat dat wel moet gebeuren. Kijk naar de Rotterdamse haven. Die genereert tientallen miljoenen aan toegevoegde waarde voor de economie. Er gaan flinke hoeveelheden kolen, gas en olie erdoorheen. Iedereen snapt dat dat op termijn anders moet. En dan moet je zoeken naar alternatieven en die zijn er ook wel, maar dat vergt een stabiel overheidsbeleid en een overheid die een beetje lef en visie heeft. Ook de woningen in Rotterdam zul je moeten verduurzamen, maar zodanig dat de Rotterdammers het snappen en weten hoe het beleid gevoerd wordt."

Woningen verduurzamen

Verduurzamen klinkt mooi, maar kost heel veel geld. Volgens de berekeningen kost dat per woning gemiddeld 40 duizend euro en dat hebben de meeste mensen niet op hun rekening staan. "dat klopt ook en je kunt een gemiddelde Rotterdammer ook niet vragen om dat bedrag op te hoesten. De overheid moet een stukje voor haar rekening nemen. De vraag is ook of het verstandig is om alle huizen in één keer van het gas af te halen. Volgens mij is een meer stapsgewijze aanpak beter: een combinatie van isoleren en een hybride warmtepomp die je naast de gasketel gebruikt. Die route is betaalbaarder dan alle huizen helemaal vrijmaken van gas."

Rotterdam op de kaart

Wat voor Bontenbal ook een belangrijk punt zal zijn als hij een zetel weet te bemachtigen in de Tweede Kamer is Rotterdam meer onder de aandacht brengen. "Eigenlijk staat heel Zuid-Holland sowieso te weinig op de kaart. Omdat Den Haag in Zuid-Holland ligt, denkt men dat de politiek er ook goed voor zorgt. Maar Zuid-Holland komt er bekaaid af als het gaat om bepaalde Europese gelden voor energietransitie. Ik denk dat mijn Rotterdamse houding goed zal zijn in Den Haag: meer lef en het eerlijke verhaal."