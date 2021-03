Steeds meer vrouwen kiezen voor de vrachtwagen, lees hier het verhaal van Charlotte

Je ziet ze onderweg steeds vaker: vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, die met gemak een truck besturen en niet te beroerd zijn om te sjouwen of vieze handen te krijgen. En die opmars is ook te zien bij de transportopleidingen, waar steeds meer meiden zich aanmelden.

"Eerst was het een enkeling en nu heb ik al vijf meiden in mijn mentorklas," zegt Samantha Kramer. Ze werkt zeven jaar als docent Manager Transport en Logistiek bij het Scheepvaart en Transport College (STC) in de Rotterdamse Waalhaven en ziet de animo groeien. "De meiden doen het fantastisch; weten zich goed staande te houden. Sterker nog: ik denk dat ze in sommige dingen beter zijn, achteruit inparkeren bijvoorbeeld. Dat doen ze met zoveel gemak en precisie."

Familiebedrijf

Bij de familie Pollemans uit Middelharnis kiezen zelfs twee dochters voor een leven op de truck. Charlotte zit in het tweede jaar en zus Anne-Marije zit in de examenklas van de versnelde MBO-opleiding Manager Transport en Logistiek. Ze dromen al jaren van een leven op de vrachtwagen. Niet zo heel gek, als je vader en opa een transportbedrijf hebben. En je moeder ook nog weleens in een truck stapt.

Charlotte (18) heeft onlangs haar groot rijbewijs gehaald, en gaat nu op voor het aanhanger-rijbewijs. Ze kan niet wachten tot ze straks met haar eigen truck de zeecontainers voor haar vader mag rondbrengen. Maar eerst moet ze de remmen van haar oude rood-wit-blauw gekleurde DAF nog even goed onder handen nemen. "Onderhoud hoort er ook bij," vertelt ze lachend, terwijl ze het roest ervan staat af te bikken. En even later komt ook nog de poetsdoek te voorschijn voor glimmend lakwerk.

Door het familiebedrijf weet ze hoe zwaar het vak kan zijn: het laden en lossen en de lange dagen onderweg. Maar de vrijheid lonkt en ze wil graag nieuwe mensen leren kennen en andere landen bezoeken. "Ik weet niet of ik dit mijn hele leven zal blijven doen. Als ik kinderen krijg, wil ik niet weken achter elkaar weg zijn. Maar helemaal stoppen zal ik nooit."

Baas in eigen cabine

Onderwijsmanager Fred Ruggenberg van het STC snapt de belangstelling bij de meiden wel. "Het is een leuk uitdagend beroep, waar je veel zelfstandigheid hebt. Je bent de baas in je eigen cabine en bepaalt zelf wanneer je gaat eten en drinken, binnen de rijtijdenwet natuurlijk. En tegenwoordig zijn er allemaal hulpmiddelen om het werk minder zwaar te maken."

Gevoel voor techniek is wel een pré, stelt de onderwijsmanager. "Jongens hebben misschien als voordeel dat ze al op jonge leeftijd aan brommertjes hebben gesleuteld, dus de zwarte vingers en het smeer zijn hen bekend. Toch zie je ook genoeg vrouwelijke chauffeurs met gelakte nagels die hun mannetje weten te staan."

De zusjes Pollemans waren eerder ook te zien in het tv-programma Meiden die Rijden van omroep Powned. Samen met twaalf andere vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs gaf de serie een inkijk in het vak. De logistieke kant, het internationale leven langs de weg, de thuissituatie: alles kwam aan bod. "Eindelijk een keer een positief beeld, want de transport heeft teveel een negatief imago," aldus Charlotte.

Rolmodel

Of ze zichzelf nu als een rolmodel ziet? "Eigenlijk wel. Je zag in het programma hoe ik mijn eerste rijles op de vrachtwagen kreeg. En zelf heb ik heb op mijn beurt weer heel veel van Anne-Marija geleerd." Ze raadt het werk eigenlijk iedereen aan. Ook al wordt er volgens de Flakkeese wel anders naar meiden dan naar jongens gekeken. "Soms denken ze dat je het niet kan, daardoor moet je iets meer presteren. Het beste is om er niet teveel van aan te trekken en gewoon je best te doen. Aan de andere kant, het heeft ook voordelen: je valt als vrouw eerder op en wordt sneller geholpen."