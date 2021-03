'Vrouwen hebben nog altijd met seksisme te maken in de politiek': Stedelijk Museum Schiedam eert allereerste raadsleden uit 1919

"Daarmee waren ze de eerste lichting vrouwen die in Nederland de raad inging", zegt Anne de Haij, directeur Stedelijk Museum Schiedam. "Dat is erg bijzonder omdat je tot die tijd politiek gezien als vrouw niks te zeggen had."

Ondanks alle coronamaatregelen en het feit dat het museum midden in een verbouwing zit, wilden ze deze dag niet toch niet zomaar voorbij laten gaan. "We hebben het leven van vooral Elizabeth onderzocht en schrijven haar symbolisch bij in het lexicon voor vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, zodat ze niet meer vergeten wordt. En we hebben alle vrouwelijke raadsleden van Schiedam gevraagd of ze Elizabeth kennen en of ze haar met z'n allen willen eren via de sociale media."

Op verzoek van het museum gingen de huidige vrouwelijke politici op de foto met hún politieke leuze, die samenvalt met Betje en Stien. "Voor elk raadslid maakten we een affiche om op Internationale Vrouwendag online te delen", vertelt De Haij. "Iedereen reageerde enthousiast en doet graag mee."

Gelijke kansen

Volgens raadslid Seydagül Dokgöz verschillen de thema's waar de huidige vrouwelijke raadsleden mee te maken hebben, niet veel van waar hun vroegere voorgangers mee geconfronteerd werden. "Het is belangrijk om stil te staan bij deze dag, niet alleen symbolisch. We moeten gelijke kansen creëren voor alle vrouwen in Nederland en ook in Schiedam."

"Vrouwen moeten nog steeds harder vechten voor hun positie in de politiek", zegt een andere raadslid, Sun van Dijk. "Je hebt nog steeds met seksisme te maken in dit vak. Het beeld is toch dat vrouwen alleen kunnen praten over onderwerpen als de zorg of armoede. Als je het hebt over de veiligheid - ik ben zelf woordvoerder op dat gebied - dan wordt er toch twee keer naar je gekeken. En zodra je met passie over een onderwerp spreekt, wordt je gauw weggezet als emotioneel. Een man die hetzelfde doet, komt op voor zijn achterban, is het beeld. Daar moeten we als vrouwen iets aan doen en elkaar daar ook in steunen."