Fraser bijt van zich af na kritiek op keuze doelman bij strafschoppen: 'Mensen roepen maar wat'

Henk Fraser heeft gereageerd op de kritiek die is ontstaan op de keeperstrainer en doelman Maduka Okoye, na de twee benutte strafschoppen in de laatste twee duels. "Mensen roepen maar wat, vaak gebaseerd op een aanname," zegt de trainer.

Sparta kreeg in de laatste twee competitieduels een strafschop tegen en beide keren wezen de statistieken uit dat Mike Trésor (Willem II) en Michael de Leeuw (FC Emmen) voor de hoek kozen waar ze bijna altijd in schieten. Zou Sparta zijn keeper niet goed instrueren?

"Mensen gaan het vaak napraten, als iemand iets roept. Laat ik duidelijk zijn, Maduka (Okoye red.) heeft de informatie, maar hij maakt altijd zelf de keuze. Hij weet echt wel dat De Leeuw altijd links schiet. Ik doe niks met de kritiek, want niemand is er bij dat Frank (Kooiman, de keeperstrainer red.) dit soort zaken echt wel bespreekt met hem."

"Ik weet echt wel wat de favoriete hoeken zijn van mijn tegenstanders. Maar als een speler 20 keer links schiet, betekent dat niet dat dit ook de 21ste keer weer zo is. Dat bleek ook tijdens de strafschoppenserie tegen ADO Den Haag in de beker. Toen matchten de statistieken niet. Het is altijd één tegen één, niet video tegen video."

Sparta speelt dinsdagavond een belangrijk duel tegen VVV-Venlo. Het verschil tussen de nummers 13 en 15 is slechts twee punten. De wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond.