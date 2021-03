Eerste goederentrein rijdt met succes over Botlekbrug

De allereerste goederentrein heeft het afgelopen weekeinde met succes over de Botlekbrug gereden. Dat meldt ProRail na een testweekend. Testmanager Bob van den Bergen is tevreden met de eerste testresultaten: "Het was een euforisch moment om de allereerste trein op de Botlekbrug te zien rijden, na een lange voorbereiding."

Het eigenlijke plan was om in 2019 al het goederenspoor over de Botlekbrug op te starten. "De brug was op zich wel klaar voor het spoor, maar de complexiteit van alle systemen - van alle voorzieningen en van het formaat... dat had men anders voorzien dan uiteindelijk is gebleken", zei omgevingsmanager Peter Bert van Herwijnen eind januari al bij Rijnmond.



Afgelopen weekend kon dan toch worden getest met verschillende situaties. Zo zijn zware en minder zware goederentreinen met verschillende snelheden over de brug gereden.

Ze reden vanaf de Botlek en Pernis over de Botlekbrug. Het testen van deze rit is van belang, omdat de Botlekbrug door de steile helling namelijk een beperking kan vormen voor treinen als ze dicht bij de brug vertrekken. Een test met onder meer een trein van 1200 ton die met 80 kilometer per uur over de brug reed, was in ieder geval succesvol.

"We liepen wel tegen enkele zaken aan, maar daar hadden we van tevoren rekening mee gehouden omdat het de eerste keer was", vertelt Van den Bergen. "Zo hadden we bijvoorbeeld storingsploegen paraat staan."

Meer testen

De succesvolle testen van dit weekend betekenen niet dat het goederenspoor meteen in gebruik wordt genomen. Daarvoor zijn nog meer testen nodig, met onder meer andere goederentreinen van maximaal 2400 ton en zeshonderd meter lang. Ook wordt gekeken over de verschillende systemen op de spoor- en wegbrug goed met elkaar samenwerken in verschillende situaties.

De Botlekbrug is een van de grootste hefbruggen ter wereld en is van cruciaal belang voor de Rotterdamse haven. Scheepvaart-, vracht- en personenverkeer maken elke dag gebruik van deze brug. In het tweede kwartaal van 2021 komt daar het spoorgoederenverkeer dus bij.