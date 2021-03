Man beschoten in Rotterdamse wijk Oude Westen

De politie doet maandagmiddag onderzoek naar een schietincident in de Adrianastraat in de Rotterdamse wijk Oude Westen. Een 37-jarige Rotterdammer is rond 14:15 uur beschoten.

Op foto's is te zien dat de ruit van een kapsalon in de straat is gesneuveld, maar volgens de eigenaar van de zaak komt dit niet door de schietpartij en was de ruit al sinds december kapot. De schietpartij was verderop in de straat.

Volgens getuigen is er meerdere keren geschoten. Zij zagen vervolgens auto's op hoge snelheid wegrijden.

Het slachtoffer is zelf naar het Erasmus MC gegaan. Wat voor verwondingen hij heeft, is niet duidelijk. Een deel voor de hoofdingang van het ziekenhuis was met linten afgezet vanwege onderzoek.