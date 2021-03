Mensensmokkelaar en vier inklimmers betrapt in Rotterdamse haven

Vier inklimmers en een mensensmokkelaar zijn in de nacht van zondag op maandag in de kraag gevat in de Europoort. De Koninklijke Marechaussee en verschillende afdelingen van de politie kwamen hen op het spoor bij een gezamenlijke controle rondom het ferryterrein.

Een 25-jarige Albanees vervoerde in zijn auto twee landgenoten van 24 en 25 jaar. Toen de wagen staande werd gehouden, hadden ze geen goede verklaring voor hun aanwezigheid in het havengebied. De bestuurder is daarop aangehouden op verdenking van mensensmokkel; de andere twee in het kader van de Vreemdelingenwet.

Later in de ochtend werden door een speurhond nog eens twee Albanezen aangetroffen op het ferryterrein. Zij zaten in een container, die klaar stond om verscheept te worden naar het Verenigd Koninkrijk.

Voor de vier Albanezen wordt onderzocht of ze het land uitgezet kunnen worden. Zij gaan het vreemdelingentraject in.