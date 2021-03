Giessenburger Wout koopt brug voor 1 euro: 'Dit is het mooiste monument langs de Giessen!'

Als je over de Giessen vaart, kun je 'm niet missen: de Pinkeveersebrug in Giessenburg. Al sinds 1883 ligt de houten brug er, maar de historische verbinding stond op de nominatie om vervangen te worden door een onderhoudsvrije ijzeren variant. Giessenburg Wout de Jong liet dat niet gebeuren en kwam met een creatieve oplossing: hij koopt de brug voor 1 euro.

De Pinkeveersebrug heeft een speciaal plekje in het hart van veel Giessenburgers. Veel bruidsparen hebben hun trouwfoto's op de houten brug gemaakt. Maar voor Wout is hij nog net iets specialer. Zijn familie heeft de Pinkeveersebrug in een ver verleden gebouwd. Het was een tolbrug op een belangrijke Noord-Zuid route in de Alblasserwaard. Op zijn huis prijkt nog altijd het tolbord.

Tekst gaat verder onder de foto.



"Dit is het mooiste monument langs de Giessen", zegt De Jong trots. "De rivier die ons dorp zo mooi maakt en verbindt!"

Toerisme

Toen de sloopplannen naar buiten kwamen, kwam het dorp in actie. Er werd een petitie opgezet voor het behoud van de Pinkeveersebrug. Deze is inmiddels meer dan duizend keer getekend.

"We willen geen Brienenoordbrug in de polder", lacht Kees Commijs, de voorzitter van natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker. De brug is ook van belang voor het toerisme in de Alblasserwaard, vertelt de Giessenburger. "Het ligt hier zo fantastisch mooi. Zoals de brug is, moet hij moet blijven. Veel toeristen komen hier langs."

Tekst gaat verder onder de video.



Na veel overleg kwam Wout met de uiteindelijke oplossing. De brug, die nu in slechte staat van onderhoud verkeert, wordt door het waterschap (de huidige eigenaar van de brug) vervangen voor een identiek houten exemplaar. Wout koop deze brug daarna voor 1 euro en neemt daarmee het onderhoud uit handen van het waterschap.

Modern aftreksel

Ook dorpsgenote Esther Renes heeft zich hard ingezet voor het behoud van de brug. "De brug is karakteristiek en historisch het koesteren waard. Mensen willen dat de brug blijft zoals deze altijd al is geweest en niet een modern stalen aftreksel."

Tekst gaat verder onder de foto.



Ze heeft samen met verschillende dorpsgenoten alles op alles gezet om 'Oud Pinkeveer' te behoeden voor de sloopkogel. "Als we deze brug in de prullenbak keilen en er een nieuwe stalen brug voor terug leggen, gooien we een monument weg dat nooit meer terug komt. "

Esther is dolblij met de oplossing van Wout. Ze gaat hem ook graag helpen bij het onderhoud. "Als er geverfd moet worden, ben ik er bij!"

Tol heffen

De brug was in vroegere tijden een tolbrug. Een oversteek kostte 1 cent. Militairen kregen vijftig procent korting. Of Wout als kersverse eigenaar straks ook weer tol gaat vragen? "Met die prijzen heeft het niet zo veel zin. Maar als we er bitcoin van maken, wil ik het wel overwegen", grapt de Giessenburger.