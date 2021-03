Kabinet maakt tóch enkele versoepelingen bekend voor winkeliers, buiten sporten en horeca

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben maandagavond, ondanks eerdere berichtgeving, tóch enkele versoepelingen aangekondigd tijdens de persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus. Zo mag het winkelen op afspraak per 16 maart niet meer met maar twee personen per winkel, maar met een maximum van één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte.