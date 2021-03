Lichte versoepeling 'echt wel relevant' voor winkeliers, Koninklijke Horeca Nederland noemt persconferentie 'erg voorzichtig'

"Iedere versoepeling is welkom, maar er is wel meer nodig om de ondernemers echt wat meer lucht te geven", reageert Dominique van Elsacker, vertegenwoordiger van de winkeliers in het centrum van Rotterdam, op de coronapersconferentie van maandag. Daarin werden door het demissionaire kabinet lichte versoepelingen aangekondigd voor winkeliers.

Zo mag het winkelen op afspraak per 16 maart niet meer met maar twee personen per winkel, maar met een maximum van één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlakte.

"Deze versoepeling is echt wel relevant, met name voor de winkels in het centrum van Rotterdam en in de andere kernwinkelgebieden", vervolgt Van Elsacker. "Het blijft heel lastig uit te leggen dat je in de supermarkt wel met veel mensen bij elkaar kunt zijn, maar dat dat in andere winkels niet kan. Dat er nu iets meer mogelijk is bij de grote winkels is fijn."

Bij die grote winkels geldt wel ten alle tijde een maximum aantal van vijftig bezoekers tegelijkertijd in het pand. Van Elsacker: "Maximaal vijftig bezoekers per verdieping was meer wenselijk geweest. Sommige winkels zijn zo groot dat het eigenlijk drie of vier winkels in één zijn."

Kleine winkeliers

Voor de ondernemers met een winkeloppervlakte kleiner dan 50 vierkante meter verandert voorlopig niets. Zij mogen vanaf 16 maart nog altijd maar maximaal twee personen tegelijk binnenlaten. "Die winkeliers hebben intensief contact met klanten om de afspraken te vullen. Dat is ontzettend hard werken voor ontzettend weinig. Elke keer is iedereen heel erg hoopvol, maar ik merk dat daar iets in is veranderd", vertelt Van Elsacker.

"Elke week wordt de voorjaarscollectie ook weer minder actueel. Die actualiteit is ontzettend belangrijk voor de winkeliers, het heeft een bepaald momentum dat met de dag afneemt. Winkeliers hebben echt wel laten zien, net als horeca-ondernemers en andere gedupeerde branches, dat ze bereid zijn alle maatregelen te nemen om veilig en verantwoord winkelen mogelijk te maken. Ze zien dan wel graag dat er nog wat meer mogelijk is. Een ondernemer is vanuit de basis altijd positief en ziet altijd kansen, maar als ik dan zie dat dat bij die groep nu afneemt... dat geeft wel aan hoe hoog de nood is."

Horeca

Voor de horeca werd aangekondigd dat de terrassen mogelijk vanaf 31 maart weer open kunnen, als het R-getal onder de 1 blijft. De Rotterdamse ondernemer Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de persconferentie van maandagavond "erg voorzichtig".

"Maar aan de andere kant: het is wel een stapje. We hebben nu tot 23 maart (de volgende persconferentie, red.) om de overheid te overtuigen dat er wellicht wel meer kan voor Pasen."

Willemsen had gehoopt dat de terrassen nu al open zouden kunnen, zeker nu het weer steeds beter wordt. "Dat was verstandig geweest, want dan hadden we de druk bij de openbare ruimte weggehaald. De controle had dan bij ons gelegen en dat had goed gekund. Nu is er nauwelijks perspectief."

KHN zat eerder al om tafel met Grapperhaus en de Jonge. Maandag was er nog een gesprek met onder meer Mona Keizer. "Woensdag zitten we weer met elkaar, maar het levert eigenlijk weinig op; we hebben weinig aan 'begrip'. Men moet zich wat meer open willen stellen en een stukje verantwoordelijkheid durven geven. Men blijft erg voorzichtig. Nu blijft het de komende dagen minder goed weer, maar als de zon gaat schijnen hebben we al gezien wat er gebeurt", zegt hij, doelend op de drukte in onder meer de parken. "Ze moeten ons deel van de oplossing maken en dat doen ze nu niet."

Sneltesten

Of sneltesten een oplossing zijn voor de horeca? Willemsen kan het zich niet voorstellen, als iemand alleen een kopje koffie wil drinken of een clubsandwich wil eten. "Dat is meer iets voor de evenementen zoals festivals, waar mensen langere tijd zijn. Uiteindelijk is de oplossing de snelheid in het vaccineren. Maar in de tussentijd moet men ook gecalculeerd risico's durven te nemen."

Willemsen heeft wel toezegging dat nog gekeken wordt naar aanvullende steun in deze periode voor horecaondernemers. "We blijven positief en uiteindelijk zijn we dichter bij het einde van deze crisis dan het begin, maar het duurt erg lang. Het gaat onnodig langzaam."