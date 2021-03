KNVB doet wederom oproep aan kabinet: 'Kijken hoe we publiek bij bekerfinale en seizoensslot toe kunnen laten'

De KNVB roept het kabinet opnieuw op om dit seizoen nog beperkt publiek toe te laten in de voetbalstadions. Specifiek noemt de bond daarbij de bekerfinale op 18 april in De Kuip en de resterende topwedstrijden in de eredivisie, zoals Feyenoord-Ajax op 9 mei. "Laten we samen kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken", schrijft de KNVB richting het demissionaire kabinet.