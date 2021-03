Deltalinqs-voorzitter na verkiezingsdebat Rotterdamse haven: 'Af en toe voelde ik weinig urgentie'

De nieuwe voorzitter van de belangenvereniging voor het bedrijfsleven in de haven treedt officieel pas op 1 april in functie, maar weet nu al dat hij flink aan de bak moet als lobbyist. Vooral de aanpak van het stikstofprobleem baart hem zorgen. "Ik heb dat al de show-stopper van de haven genoemd. Als dat straks niet goed geregeld wordt in het regeerakkoord, hebben we een nog groter probleem dan we nu al hebben."

Hij werd daarin gesteund door CEO Leo Ruys van containerterminal ECT, die aandrong op een meerjarig stabiel overheidsbeleid waardoor de economie weer kan groeien. "Het stikstofprobleem werkt verlammend op ons investeringsklimaat. We dreigen de boot te missen met havens als Hamburg en Antwerpen, waar nog wel volop geïnvesteerd kan worden."

Barbara Kathmann (PvdA) en Mark Harbers (VVD) erkenden het probleem, maar zagen voor de korte termijn geen oplossing. Die moest wat de PvdA betreft gezocht worden in de halvering van de veestapel en volgens de VVD onder meer in de oprichting van regionale stikstofbanken. "Niet slagvaardig genoeg dus," concludeerde de ECT-directeur teleurgesteld.

Waterstofeconomie

Tijdens het debat mochten (kandidaat-)Kamerleden ingaan op stellingen over de stikstofaanpak, waterstofeconomie en investeringen in infrastructuur. De thema's werden ingeluid door de top van containerterminal ECT, olieconcern BP en logistieke dienstverlener Danser Group. Die laatste stelde dat de komende vier jaar één tot 1,4 miljard euro nodig is voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in vaarwegen, bruggen en sluizen.

"Zonder die aanpak wordt Nederland onaantrekkelijk voor de binnenvaart," aldus directeur/eigenaar Ben Maelissa. Investeringen in de infrastructuur zijn zeker nodig, gaven D66 en JA21 aan. Maar ze waagden zich niet aan bedragen en zagen ook geen voorkeursrol voor de Rotterdamse regio weggelegd, ten opzichte van andere grote infrastructurele projecten.

Tom van der Lee (GroenLinks) en Henri Bontenbal (CDA) kregen de vraag voorgelegd of Rotterdam dé waterstofhub van Nederland kan worden. Ja, zeiden ze eensgezind. GroenLinks zet daarbij liefst in op groene waterstof, terwijl het CDA dat nog een veel te grote stap vindt zolang de overheid niet mee-investeert in de infrastructuur voor deze duurzame energie.

Containers

Al met al zorgde de discussie niet voor nieuwe inzichten en bleek de kennis over de Rotterdamse haven niet altijd paraat. Toen gespreksleider Diane Matroos vroeg hoeveel containers er jaarlijks de Rotterdamse haven binnenkomen, moest Salima Belhaj (D66) het antwoord schuldig blijven. Zelfs een ruwe schatting durfde Rob Roos (JA21) niet aan. Veertien miljoen containers, hadden ze kunnen antwoorden.

Het is juist die kennisachterstand en het gebrekkige gevoel van urgentie om de haven verder te helpen, waar president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam ongerust over is. Wanneer en waar het kan, deelt hij zijn ambities met politici en bestuurders in Den Haag. Maar de boodschap dat de haven zelf kan bijdragen aan oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst, lijkt nog niet overal voldoende gehoord te worden. Ook niet tijdens dit online-debat, moest hij erkennen.

Stabiel

Castelein: "We worden nog te vaak als oude industrie bekeken. Maar we kunnen hier met het bedrijfsleven het verschil maken, op het gebied van klimaat, werkgelegenheid, investeringen en het verdienvermogen. Daarvoor moeten we wel met veel partijen, veel stappen maken over een hele lange periode. En daar hoort een stabiel regerings- en investeringsklimaat bij.

Het is volgens de topman geen vaststaand gegeven dat Rotterdam de beste haven van Europa kan blijven en dat buitenlandse investeerders de stad aantrekkelijk blijven vinden om zich hier te willen vestigen. "Sterker nog: de economische groei van Zuid-Holland blijft achter bij de rest van Nederland," waarschuwde hij. "En daarom heeft de haven hulp nodig. Van een ondernemende regering die meedenkt, mee-investeert en zorgt voor duidelijke regelgeving," vulde Deltalinqs-voorzitter Van der Chijs hem aan.