Testen op corona? Zo doe je dat volgende maand wellicht gewoon thuis

"Ik kan me voorstellen dat mensen nieuwsgierig zijn", zegt Annemiek van der Eijk, viroloog van het Erasmus MC. "En ook dat mensen het fijn vinden om zo'n test thuis te hebben. Dat als ze iets voelen en het teveel gedoe vinden om een afspraak te maken, ze het dan zelf kunnen doen."

De sneltesten zijn nu al in Duitsland te koop en op de redactie van Rijnmond hebben we er één. Verslaggever Dennis Kranenburg neemt de proef op de som. Toch komt er nog best het een en ander kijken bij het zelftesten op een mogelijke besmetting.

Tekst gaat verder onder de reportage.



Hoe neem je zo'n test af?

"Je hebt een lange, dunne wat die je zo diep mogelijk in je neus steekt tot je ogen gaan tranen. Dan zit je goed", legt Van der Eijk uit. "Dan moet je minimaal vijf seconden proberen aanwezig te zijn in je neusholte en goed draaien om cellen op de wattenstok te krijgen."

"Dan haal je de wattenstok eruit, niet laten vallen en in de vloeistof. En dan zorgen dat de cellen aan het stokje in de vloeistof komen door te draaien of te kneden. Doe de juiste hoeveelheid druppels op de test en houd in de gaten na hoeveel minuten je de test moet aflezen. Dat draagt bij aan de betrouwbaarheid van de test."

Tekst gaat verder onder de video.



Kranenburg heeft de testvloeistof klaargezet en het wattenstaafje uit de verpakking gehaald. "Dan komt toch het moment waar je wat tegenop ziet", zegt Kranenburg over het plaatsen van de wattenstok in zijn neus.

Hij steekt het wattenstaafje naar binnen en herkent de woorden van Van der Eijk. "Ik voel mijn ogen tranen, dat schijnt een goed teken te zijn." Na de nodige seconden is de test klaar en plaatst Kranenburg het stokje in de vloeistof, om daarna op de meegeleverde test te druppelen. Dan moet hij vijftien minuten wachten op de uitslag.

Hoe betrouwbaar is de test?

"Wij weten dat die sneltesten minder gevoelig zijn dan de PCR-testen. We weten ook dat tussen de verschillende sneltesten enorme kwaliteitsverschillen bestaan", vervolgt Van der Eijk. "Verder weten we dat als je het monster niet goed afneemt voordat je hem op een test druppelt, zo'n test minder betrouwbaar kan zijn."

Van der Eijk heeft in haar loopbaan talloze van dit soort tests afgenomen en weet wat erbij komt kijken. "Dat is een heel proces waar wij mensen in ons laboratorium voor trainen en opleiden. Dus als mensen dat thuis doen, kan ik me voorstellen dat dat niet altijd even goed gaat."

Tekst gaat verder onder de video.



De testen zijn juist geschikt voor mensen zonder symptomen. Ontmoetingen kunnen een stuk veiliger worden als we "preventief en hoogfrequent gebruik maken van zelftesten", zei demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid daar onlangs over. Het ministerie roept wel op om bij klachten te laten testen in een GGD-teststraat.

En gelukkig voor onze verslaggever; hij testte negatief.