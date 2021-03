Het weer van vandaag: vanmiddag is het droog

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt af naar 4 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgenochtend is er nog even wat zon en blijft het droog. In de middag wordt de bewolking dikker en in de loop van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur komt uit op 9 graden.

De zuiden- tot zuidwestenwind neemt gaandeweg de dag toe en wordt vrij krachtig en langs de kust hard, windkracht 5 tot 7.

Vooruitzichten

We zijn vertrokken voor een wisselvallige periode met af en toe regen of een (hagel)bui en vooral op donderdag en zondag is er ook wat zon. Er staat soms veel wind.

Op donderdag bestaat er kans op zeer zware windstoten van tenminste 100 km/u en op zaterdag bestaat er kans op zware windstoten van tenminste 75 km/u.

Donderdag wordt het 11 graden, daarna een graad of 9 en dat is iets onder het gemiddelde.