Lees terug: aantal besmettingen onder jongeren stijgt, maar daalt onder ouderen; grotere rol Defensie in vaccinatiecampagne

In dit liveblog lees je alle updates en ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 9 maart terug.

* Het RIVM meldt dinsdag 546 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is nagenoeg net zoveel als het gemiddelde van de afgelopen dagen. Dat ligt namelijk op 545 per dag.

* De Rotterdamse economie is hard geraakt door het coronavirus. Dat blijkt uit de Economische Verkenning Rotterdam , een onderzoek naar de staat van de Rotterdamse economie, die dinsdag werd gepresenteerd.