Liveblog corona: aantal besmettingen onder jongeren stijgt, maar daalt onder ouderen; 'bevoorradingsproblemen Janssen-vaccin'

In dit liveblog lees je alle updates en ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 9 maart.

* Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben maandagavond, ondanks eerdere berichtgeving, tóch enkele versoepelingen aangekondigd tijdens de persconferentie over de stand van zaken rond het coronavirus.

* Dit zijn de kleine versoepelingen die vanaf 16 maart ingaan