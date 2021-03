Aboutaleb tempert verwachtingen: 'Ik houd me vast aan echte versoepelingen vanaf 1 juli'

Het aantal klanten in een winkel wordt nu bepaald aan de hand van het aantal meters per zaak. Maar de burgemeester is niet van plan om per zaak te gaan tellen. "Dat is gewoon niet te doen en dat zal iedereen begrijpen. Ik ga uit van een goede organisatie en goed vertrouwen bij de winkeliers."

Aboutaleb begrijpt dat velen, vooral ondernemers, snakken naar versoepelingen en zegt ook 'de pijn te voelen', maar hij waarschuwt wel voor te hoge verwachtingen. Het demissionaire kabinet zei tijdens de persconferentie maandagavond dat de terrassen rond Pasen open kunnen als de cijfers niet omhoog schieten. "Je ziet nu dat iedereen zich al aan het voorbereiden is op de opening, maar wat als de besmettingscijfers dan tegenvallen? Ik zie de maatschappelijke discussie al los barsten."

'God zegene de greep'

"We zijn nu, met alle respect, bezig met een beetje gerommel in de marges. Het is fijn dat zwemlessen weer kunnen, maar het is een kleine uitbreiding". De burgemeester houdt zich vast aan meer versoepelingen na 1 juli. "Als iedereen die het wil zijn eerste injectie met een coronavaccin heeft gehad, dan kunnen we echt zaken gaan vrijgeven. Alles wat je tussen nu en 1 juli doet is riskant, een beetje God zegene de greep."

"Ik snap heel goed hoe het werkt, het kabinet wil ons wat meer ruimte geven. Maar je moet de rekensom maken hoe groot de risico's zijn die je neemt," waarschuwt Aboutaleb.

Hoe verder na corona?

De burgemeester houdt zich ook bezig met de vraag hoe het verder gaat na de coronacrisis. "En dan heb ik het over 2022 en verder. Heel veel kantoren staan nu leeg. Zijn die straks weer vol? We werken nu veel meer thuis. Blijft dat zo?"

Hoe ontwikkelt winkelen zich in 2022? "Gaan we nog steeds het centrum van Rotterdam aandoen voor de boodschappen of voor de gezelligheid? Of blijven we onze schoenen nog gewoon digitaal bestellen? En wat betekent dat voor de mobiliteit? Voor het openbaar vervoer?"

Aboutaleb denkt niet alleen na over de economische consequenties, maar ook over de vele woningbouw die nu in Rotterdam plaatsvindt. "Wat als mensen twee uur van Rotterdam kunnen wonen en toch in Rotterdam kunnen werken. Wat betekent dat? Er zijn zoveel vragen die nog niet beantwoord zijn."

Herstelplan

De burgemeester heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Sociaal-Economische Raad gevraagd alle vragen en scenario's te bekijken. "Zoals Rutte ook al zei: er moet een herstelplan voor na corona komen. Maar hoe ziet dat er uit? En dan hebben we ook nog heel veel sociale schade..."