Knip terug op oude nest in Sliedrecht: 'Ik wil dichtbij familie zijn'

Sinds dit seizoen is Kirsten Knip weer terug bij Sliedrecht Sport. Na omzwervingen in het buitenland is de international blij om weer in Nederland te spelen. "Ik wil gewoon dichtbij m'n familie zijn."

De 28-jarige Knip speelde van 2012 tot 2015 ook al in Sliedrecht. Veel is er niet veranderd bij de club, die de laatste drie landstitels veroverde. "Sporthal De Stoep is niet meer, maar je ziet nog steeds dezelfde mensen. Dat is heel erg leuk."

Te ver van huis

Knip speelde bij clubs in Duitsland en vorig seizoen bij CSM Volei Alba Blaj, in Transsylvanië. In tegenstelling tot veel speelsters bij andere Roemeense ploegen kreeg Knip wel maandelijks haar salaris, maar uiteindelijk werd de afstand een probleem.

Knip: "Samen met m'n vriendinnetje en teamgenoot Femke Stoltenborg woonde ik in Blaj, of all places. Niet te bereizen, ook voor mijn vriend niet. Het duurt een dag om daar te komen. Dat wisten we van tevoren, maar in de familie zijn een aantal pittige dingen voorgevallen. Dan is het niet leuk als je zo ver woont. Dat wilde ik niet meer. Ik wil gewoon dicht bij familie zijn."

Verlengstuk trainer

Terug in Nederland hield ze in Papendal haar conditie op peil. Even keek Knip of er dichterbij in het buitenland een optie was om te spelen, maar alle clubs waren al voorzien van een libero. Bij Sliedrecht Sport had de oorspronkelijke spelverdeler haar kruisband afgescheurd, dus Knip werd met open armen ontvangen. De 237-voudig international is het verlengstuk van trainer Vera Koenen.

"Als Kirsten Knip iets zegt, komt het anders binnen dan wanneer iemand van 18 jaar iets zegt. Zo werkt het gewoon. Haar karakter is ook heel fijn, dus ik overleg veel met haar", legt trainster Vera Koenen uit.

Afgelopen weekend begon Sliedrecht Sport sterk in de kampioensgroep. VC Sneek werd met 3-0 verslagen.