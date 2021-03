Salima Belhaj, 6e op de lijst van D66 over armoede in Rotterdam, woningtekort en onderwijs

Op 17 maart mogen we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Weet u al wat u stemt? In de aanloop daar naar toe spreken we op Radio Rijnmond elke ochtend met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Wat zijn hun plannen voor onze regio? Dinsdag is regiogenoot Salima Belhaj op de lijst van D66 aan het woord. Zij staat op nummer 6 van de kandidatenlijst van de partij.

Belhaj zit sinds 2016 in de Tweede Kamer. Voordat ze naar de Haagse politiek overstapte, was ze fractievoorzitter van D66 in de Rotterdamse gemeenteraad. "Ik heb de beste politieke leerschool gehad die je maar kunt hebben en dat is Rotterdam", zegt Belhaj over die overstap. "De belangrijkste thema's waren het onderwijs en het klimaat.

Onderwijs is ongelooflijk belangrijk als het gaat om gelijke kansen. Als een kind geen gelijke kansen krijgt, kan hij/zij dat later moeilijk inhalen. En als het gaat om het klimaat, weten we vooral in Rotterdam hoe belangrijk schone lucht is en dat fossiele brandstof echt verleden tijd is. Uit berekeningen blijkt dat mensen twee jaar eerder dood gaan als er niks gedaan wordt aan de luchtkwaliteit."

Klimaat

De industrie is voor een groot deel verantwoordelijk als het gaat om klimaatverandering, blijkt uit allerlei onderzoeken. "Ik was maandag bij het Rotterdamse havenbedrijf en ook daar merk je dat ze inzien wat hun bijdrage is, maar tegelijkertijd zien zij grote economische kansen om van fossiele brandstof af te stappen."

Of een bedrijf als Shell daar ook zo instaat, is nog de vraag. Daar wordt nog altijd volop fossiele brandstof ingezet en het idee heerst dat ze in Den Haag nogal met een fluwelen handschoen worden aangepakt. "Ik denk dat dat wel meevalt", zegt Belhaj. "Fossiele brandstof is gewoon niet de toekomst en bedrijven die daar voor blijven kiezen, gaan gewoon onderuit. Natuurlijk zijn er bedrijven die langzamer gaan in de overstap, maar er zijn ook veel bedrijven die enorme kansen zien en juist die bedrijven moet je ondersteunen."

Onderwijs

D66 wil 10 miljard aan onderwijs investeren. Dat geld is vooral bedoeld om de salarissen van leraren te verhogen. "Als je dat niet doet, creëer je gigantische problemen met te weinig leraren, te grote klassen en te weinig aandacht voor leerlingen."

Kansenongelijkheid in Rotterdam

"Als je niet werkt aan het tegengaan van kansenongelijkheid, zoals in het onderwijs, creëer je een generatie die het altijd moeilijk blijft hebben. Dat gaat van generatie op generatie. Gezondheid is ook een ander thema dat veel issues oplevert. Misschien hebben we juist door corona geleerd hoe belangrijk preventie is. Dus het is belangrijk om kinderen op school de gelegenheid te geven om te sporten en gezond te eten.

Maar ik ben ook trots op hoe de stad er voor staat, want er gaan ook veel dingen goed. Vergeleken met tien, vijftien jaar geleden is er veel vooruitgang in de stad. Maar we hebben nog wel veel doen als het gaat om de mensen die in armoede leven en kinderen die geen gelijke kansen krijgen."

Woningtekort

"Het woningtekort is een enorm probleem. Dat zie je ook in Rotterdam waar heel weinig woningen te koop staan, terwijl heel veel mensen behoefte hebben om een andere stap te maken als het gaat om wonen. Het is de bedoeling om voor heel Zuid-Holland 250 duizend woningen te bouwen. Wij willen een miljoen woningen erbij om te zorgen dat mensen niet tot hun veertigste bij hun ouders of in een studentenhuis hoeven te wonen. Ik ben begin veertig en heb de kans gehad om een huis te kopen in Rotterdam, maar het idee dat een hele generatie die kans niet krijgt, is heel verdrietig en daar moeten we iets aan doen."

Maar hoe reëel is het om 1 miljoen woningen bij te bouwen als je kijkt naar de discussie over de stikstof en gebrek aan grond om nieuwe woningen te bouwen. "Dat moet gewoon", zegt Belhaj. "In 2019 zijn er 85 duizend woningen bijgebouwd. Dus het kan wel.

Wij vinden ook dat je de woningcorporaties meer financiële ruimte moet geven. Daarnaast moet er ook meer aandacht komen voor het middensegment: huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro." Daartoe moet volgens Belhaj opdracht voor worden gegeven, omdat het gevaar bestaat dat er alleen maar dure woningen worden gebouwd. "Daar hebben heel veel Rotterdammers niks aan. Er moet dus meer sturing komen in wat voor soort woningen er nodig zijn."

De partij pleit dan ook voor een minister voor wonen die dit alles in goede banen leidt.