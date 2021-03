Sparta boekt bijzonder gelukkige zege in Venlo en neemt voorlopig afstand van degradatiezone

Sparta heeft dinsdagavond nipt van VVV-Venlo gewonnen. De ploeg van trainer Henk Fraser creëerde nauwelijks kansen, maar een eigen doelpunt van de thuisploeg was uiteindelijk genoeg voor een Rotterdamse overwinning in het inhaalduel: 0-1.

Beide ploegen begonnen afwachtend op een mooie grasmat in De Koel, wat resulteerde in weinig mogelijkheden aan beide kanten. Sparta, dat met dezelfde elf namen begon als afgelopen vrijdag in Emmen, had iets meer balbezit en leek de iets sterkere ploeg, maar tot echte kansen leidde dat voor lange tijd niet.

Na een halfuur spelen werd Lennart Thy aan de rand van de zestien omver gekegeld door Christian Kum, maar scheidsrechter Christiaan Bax wilde er niet in mee. Ook de VAR greep uiteindelijk niet in. Vlak daarna kreeg Sparta een behoorlijke tegenvaller te verwerken. Niet in de vorm van een tegentreffer, maar in het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Adil Auassar. Bart Vriends nam de band over en Deroy Duarte nam de vrijgekomen plek naast zijn broer in op het middenveld.

VVV kreeg vlak voor het geblesseerd uitvallen van Auassar de grootste kans van de eerste helft. Na terugleggen van de snelle Yahcuroo Roemer zag Christos Donis zijn schot geblokt worden door Dirk Abels. Vlak voor rust kreeg Abdou Harroui de grootste kans namens Sparta, maar zijn schot werd met alle moeite gepakt door VVV-doelman Thorsten Kirschbaum. 0-0 na 45 minuten was uiteindelijk een logische ruststand.

VVV de kansen, Sparta de goal

De tweede helft begon met een opvallende wissel aan Rotterdamse kant. Deroy Duarte, die vlak voor rust in het veld was gekomen bij Sparta, werd meteen weer vervangen door Sven Mijnans. Die wissel resulteerde niet in een overwicht voor Sparta. Sterker nog, VVV kreeg in het eerste kwartier na rust behoorlijk wat mogelijkheden om op voorsprong te komen. Vooral invaller Vito van Crooij was meerdere keren dichtbij, maar hij vond twee keer Maduka Okoye op zijn weg en schoot een kansrijke volley net naast.

Na de betere fase van de thuisploeg kwam Sparta uit het niets op gelukkige wijze op voorsprong. Een lage voorzet van Lennart Thy werd door VVV-verdediger Kristopher Da Graca pardoes in eigen doel geschoten. Het leverde Sparta de ontzettend belangrijke 0-1 op.

In het restant van de wedstrijd leek VVV behoorlijk aangeslagen door de plotselinge tegentreffer. De thuisploeg creëerde lange tijd geen kans meer. Invaller Jeffry Fortes was vijf minuten voor tijd dicht bij de 0-2, maar zijn schot belandde op de binnenkant van de paal.

Het kostte Sparta uiteindelijk niet de o zo belangrijke zege, mede door een cruciale redding van Okoye op een kopbal van Jafar Arias in blessuretijd. De overwinning op VVV is voor Sparta pas de tweede van dit jaar, nadat eerder ook al in Limburg van Fortuna Sittard werd gewonnen. Met de drie punten in Venlo nemen de Rotterdammers bovendien weer afstand van de onderste plekken op de ranglijst.

VVV-Venlo - Sparta 0-1 (0-0)

70' Kristopher Da Graca (eigen doelpunt) 0-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers; Auassar (34' D. Duarte - 46' Mijnans), L. Duarte, Harroui, Burger (66' Fortes); Engels (66' Emegha), Thy

