Nabestaanden boos over verwaarlozing gedenkmonument langs de Nieuwe Maas

"Al die fietsen tegen het monument aan; dit doet geen recht aan de nabestaanden en aan mijn man. Heel triest", zegt Corrie Herselman. Ze heeft een tegeltje hangen bij het gedenkmonument aan de Boompjeskade in Rotterdam voor haar overleden man. Het monument met de naam Tegels aan de Maas hangt sinds 1998 langs de Nieuwe Maas en is bedoeld om mensen, zowel levend als overleden, te eren.

Al deze tegels bevatten zeer persoonlijke verhalen, weet ook initiatiefnemer Kees de Gruiter. "Toen in 1998 het monument bijna werd opgeleverd vroeg een oudere dame aan mij of ze de tegel nog wel moest ophangen. De tegel was als feestmoment bedoelt ter geboorte van haar kleinzoon, maar deze overleed na een maand. Nu is het een gedenkplek geworden."

In 1998 konden duizenden Rotterdammers een tegeltje kopen voor 65 gulden. Daarvan ging 10 gulden naar het toen nog te bouwen Ronald McDonald Huis in Rotterdam.

Verwaarlozing

De initiatiefnemer en Herselman vinden het erg jammer dat er zoveel fietsen tegenaan worden geparkeerd. "Dit doet geen recht aan het monument", zegt Gruiter. Herselman heeft aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de fietsen weg te halen. De gemeente laat weten dat je 'gewoon' je fiets daar mag parkeren.

Leefbaar Rotterdam heeft inmiddels vragen gesteld aan het college om een groenperkje voor het monument te laten planten, zodat fietsen niet direct tegen de tegels aan kunnen worden geparkeerd.