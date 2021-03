Ridderkerker die belandde onder stalen brugconstructie overleden

De 60-jarige man uit Ridderkerk die maandagmiddag onder een stalen brugconstructie terechtkwam bij een bedrijf in het Brabantse Hank, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt zijn werkgever Janson Bridging aan Omroep Brabant.

Het ongeluk gebeurde maandag rond 13:50 uur op het bedrijventerrein aan de Keizersveer in Hank. Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. Daar doet de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) nog onderzoek naar.

De man is langere tijd gereanimeerd en is vervolgens naar een Tilburgs ziekenhuis gebracht, waar hij later is overleden.

Volgens een woordvoerder werkte de Ridderkerker al langere tijd voor Janson Bridging. Vanwege het ongeval zijn de werkzaamheden in het bedrijf tijdelijk stilgelegd. "Alle collega’s zijn opgevangen en er is slachtofferhulp aangeboden."