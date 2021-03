Zorgen in Rotterdam-Zuid over niet ontvangen stempassen

Bewoners in de Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk melden dat ze geen stempas hebben gehad. Ook in andere delen van Rotterdam zijn geen stempassen bezorgd, bevestigt de gemeente. Burgers hebben een stempas nodig om vanaf maandag tot en met woensdag te kunnen stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer.

"Ik vind het wel belangrijk dat mensen weten dat er misschien in onze buurt geen stempas is geleverd", zegt een bewoonster van de Narcissenstraat in de Millinxbuurt. "Ik heb al een tiental mensen in de straat gesproken. Die hebben ook geen pas gekregen. Niet iedereen is alert, zo blijkt. Het zou heel erg zijn als mensen volgende week tot de ontdekking komen dat ze niet kunnen stemmen."

Rotterdam heeft 480 duizend stempassen verzonden. "Als mensen nu nog geen stempas hebben, dan kunnen ze telefonisch of via de website een nieuwe pas aanvragen. Dan wordt de oude stempas ongeldig verklaard en kan men met een nieuwe pas alsnog stemmen", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.

Het aanvragen van nieuwe stempassen gaat via de website rotterdam.nl of via telefoonnummer 14010.

De passen worden verzonden via PostNL. Na een melding over meerdere niet ontvangen passen in een buurt stelt PostNL met de gemeente een onderzoek in. Volgens een woordvoerder van het postbedrijf is de situatie in Rotterdam een uitzonderlijk geval.

Stemmen per brief

Dit jaar kunnen zeventigduizend ouderen in Rotterdam ook per brief stemmen. De gemeente heeft inmiddels bijna een derde van die stemmen binnen.