Politie en justitie kijken live mee met communicatie georganiseerde misdaad: ontvoeringen en liquidaties voorkomen

Onderzoek in de Mattenbiesstraat. Foto: MediaTV

De Nederlandse politie en justitie hebben dinsdag de server Sky ECC offline gehaald, die werd gebruikt in de versleutelde communicatie van criminele organisaties. Daarbij zijn in heel Nederland dertig mensen opgepakt en zijn 75 woningen en kantoren doorzocht, waaronder in de Mattenbiesstraat in Rotterdam-Terbregge. Ook is beslag gelegd op 28 wapens in Rotterdam.

De actie maakt onderdeel uit van het grootschalig internationale onderzoek Argus. Opsporingsdiensten keken sinds half februari mee met de gebruikers van deze server en kregen op die manier toegang tot honderden miljoenen berichten, waarvan zo'n tachtig miljoen in Nederland. In die periode zijn alleen in Nederland al tientallen ontvoeringen, liquidaties en schietpartijen voorkomen, zegt het Openbaar Ministerie.

Maar waarom hebben de autoriteiten besloten om nu in te grijpen en niet nog langer mee te kijken met de communicatie? "Het liefst kijken we zo lang mogelijk mee en hebben we zo veel mogelijk rendement, maar op een gegeven moment krijgen zij ook argwaan. Dan maken wij de beslissing om in te grijpen", zegt Andy Kraag, Hoofd Landelijke Recherche. "Dit zal leiden tot een schokgolf binnen de criminaliteit."

Het onderzoek Argus leidde eerder al tot de onderschepping van grote hoeveelheden harddrugs en tot de ontdekking van drugslabs. Eerder zijn al 43 mensen opgepakt. In het onderzoek zijn dinsdag ook mensen opgepakt in België, maar het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Veilig wanen

Volgens het Openbaar Ministerie en de politie is de georganiseerde misdaad "hard geraakt" met het offline halen van de server. "Internationale organisaties die zich bezig houden met grootschalige drugshandel en witwaspraktijken, gewelddadige afrekeningen et cetera zijn volledig afhankelijk van afgeschermde communicatie. De gebruikers wanen zich veilig en denken hiermee uit handen van politie en justitie te blijven. Het platform Sky ECC beloofde haar gebruikers een beveiligd wereldwijd netwerk."

Vorig jaar konden de opsporingsdiensten al meelezen met Encrochat, waar een groot aantal criminelen gebruik van maakte. Destijds stapten veel mensen over naar Sky ECC, dat inmiddels wereldwijd de grootste aanbieder is van cryptocommunicatie met zo'n zeventigduizend gebruikers. In Nederland waren er elfduizend Sky-accounts.