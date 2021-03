Cannabis: wondermiddel tegen kanker? Erasmus MC doet onderzoek

Bij Olga van Harmelen is zes jaar geleden een zeldzame hersentumor ontdekt. Vanaf het begin neemt ze wietolie als medicijn. Met succes: ze zegt dat de tumor niet meer verder is gegroeid. "Alles staat stil en het is rustig in mijn hoofd."

Samen met Rob Candeias heeft ze de stichting Embrace Life opgezet. Deze stichting zamelt geld in voor onderzoek naar de medicinale werking van cannabis bij kanker. Op acht maart start een onderzoek in samenwerking met de afdeling neuro-oncologie van het Erasmus MC, mede met geld van stichting Embrace Life. Het doel is om de effecten van bestanddelen in cannabis op hersentumorcellen te onderzoeken.

Zeldzame tumoren

Sieger Leenstra is neurochirurg. Hij is blij met de financiële injectie van Embrace Life. Omdat Leenstra onderzoek doet naar zeldzame tumoren, is er minder onderzoeksgeld beschikbaar van bekende fondsen.

Onderzoeker werkt met bestanddelen cannabis in het laboratorium



Volgens Leenstra bestaat dit onderzoek uit twee delen: "We gaan kijken naar het effect van cannabis op de tumorcellen, maar ook of het een versterkende werking heeft op bestraling en chemo. Zo kunnen we het genezingspercentage beter krijgen."

Olga wil uiteindelijk dat de resultaten van dit onderzoek effect gaan hebben op beleid. "Ik wil dat het een behandelmethode wordt en uiteindelijk vergoedt wordt door de zorgverzekeraars. Cannabis is niet alleen maar om stoned van te worden. Het heeft zo veel meer potentie."