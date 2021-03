De krimp valt mee, maar het herstel gaat traag: dit zijn de 5 belangrijkste feiten van de Economische Verkenning Rotterdam

1 - De krimp lijkt iets mee te vallen, maar is nog steeds flink

Volgens de laatste cijfers van het CBS ligt de economische krimp in Rotterdam rond de 3 procent. Eerst werd gevreesd voor 4,8 procent, maar dat was op basis van CBS-cijfers van november en toen was nog niet alles duidelijk over de steunmaatregelen en de effecten daarvan.

Nu blijkt uit de laatste cijfers dus dat de klap voor de Rotterdamse economie minder is, een krimp van 3 procent. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde.

Voor 2021 wordt een lichte groei van 1,1 procent voorzien, maar dat hangt sterk af van hoelang de pandemie en de lockdown nog duren.

2 - Economie herstelt traag en de klap wordt uitgesteld

De verwachting is dat de economie zich wel zal herstellen, maar dat dat langzaam gaat. Een deel van de bedrijven die nu nog steun van de overheid krijgt, gaat het moeilijk krijgen als die steunmaatregelen straks stoppen. Bedrijven vallen dan misschien alsnog om. Het rapport over de economie van Rotterdam verwacht dat de werkloosheid stijgt naar 8,1 procent. Dat zijn ruim 51.000 Rotterdammers zonder werk.

Bedrijven die het wel redden, hebben langer nodig hebben om te herstellen van de crisis. Velen hebben hun reserves en spaargeld zo goed als opgemaakt. Daardoor is de kans groot dat bedrijven niet snel gaan investeren. Investeren wakkert normaal gesproken economische groei aan, maar dat laat nu langer op zich wachten.

Wethouder Roos Vermeij van Economie, wijken en kleine kernen wil realistisch zijn over de heftigheid van deze crisis. "Vanwege de steunmaatregelen kunnen sommige ondernemingen overeind blijven en wordt de echte klap uitgesteld. Straks volgen de faillissementen en ontslagen met veel persoonlijk leed tot gevolg."

3 - Als thuiswerken blijft, moet de stad zich aanpassen

Het lijkt erop dat thuiswerken ook na corona zal blijven bestaan, voor een deel in ieder geval. In de binnenstad zijn veel kantoren, dus houdt Rotterdam er rekening mee dat thuiswerken ook na de crisis gevolgen gaat hebben voor de stad. Minder mensen die in hun pauze of na werktijd winkelen in het centrum, of bijvoorbeeld de horeca bezoeken.

Dus wil de gemeente de stad nog aantrekkelijker maken voor mensen van buiten. Bijvoorbeeld door cultuur en de zogenaamde stadsprojecten, het vernieuwen en herinrichten van een paar centrale locaties zoals de Coolsingel.

Toch zijn de onderzoekers van de Economische Verkenning Rotterdam optimistisch. De stad blijft een magneet voor economische ontwikkeling op de lange termijn, zo schrijven ze in het rapport. "Ontmoetingsplekken in de stad worden belangrijker dan ooit, als werknemers minder vaak op hun werkplek zullen verblijven.

De toenemende leegstand die de komende periode zal ontstaan, wordt naar verwachting weer opgevuld door andere ondernemers. Dat kunnen nieuwe winkels en horeca zijn, maar ook dienstverlening zoals bijvoorbeeld ICT-bedrijven.

4 - De bevolking groeide minder in coronatijd

Voor het coronatijdperk groeide de bevolking in de regio Rijnmond sneller dan in de rest van het land. Die groei van het aantal inwoners in de stad is door de pandemie afgenomen, ook de oversterfte speelt mee. Dat betekent dat veel meer mensen zijn overleden dan verwacht.

Minder mensen vestigen zich nu in Rotterdam. Zo zijn er minder expats, nemen bedrijven minder snel nieuwe personeel aan gebeurt veel werk nu online en dus thuis.

Vooral de toename van nieuwe inwoners uit het buitenland - arbeidsmigranten, studenten en internationale kenniswerkers - daalde in 2020 flink.

5 - Rotterdam wil 'niet bij de pakken neerzitten'

Wethouder Roos Vermeij van economie is toch van mening dat Rotterdam deze crisis aan kan.

"We moeten realistisch zijn over de heftigheid van deze crisis. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Dat past ons ziet. Als er een stad is die bewezen heeft uit een diep dal te kunnen klimmen, dan is dat Rotterdam. En die veerkracht hebben we het afgelopen jaar overal kunnen zien. De creativiteit waarmee bewoners en ondernemers de crisis te lijf zijn gegaan is indrukwekkend. Jonge bedrijven hebben dan wel weinig vlees op de botten, maar zijn ook wendbaar."

Volgens de wethouder legt het onderzoek wel pijnlijk bloot wat corona met onze economie doet, maar biedt het ook hoop en perspectief: "Juist dankzij de solide en diverse basis die we vorig jaar constateerden, dankzij de creativiteit en bewezen veerkracht van Rotterdammers."