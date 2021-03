Meer dan honderd verdachten in beeld na Rotterdamse avondklokrellen

Het aantal verdachten na de avondklokrellen in Rotterdam blijft oplopen. Inmiddels staat de teller op meer dan 120 personen die zijn aangehouden of nog worden gezocht. De politie denkt nog twee weken nodig te hebben om al het beeldmateriaal uit te zoeken.

Tijdens de avondklokrellen op de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk zelf werden al 58 personen aangehouden. Kort daarna meldde zich nog een verdachte. Ze worden onder meer verdacht van vernielingen, plunderingen en het negeren van de avondklok.

De eerste twee verdachten werden een paar dagen na de rellen al voor de rechter gebracht. Eén van hen werd veroordeeld, de andere zaak is nog niet afgerond.Politie en justitie hadden inmiddels veel beelden via camera's uit de omgeving van de rellen, van ondernemers en van burgers gekregen. Een speciaal team onderzoekt de rellen en is op zoek naar mogelijke verdachten. Volgens een woordvoerder van de politie duurt het nog anderhalve week tot twee weken voor het bekijken van alle beelden van die avond is afgerond.

De eerste beelden van verdachten werden in de loop van februari getoond. Dat gebeurde onder meer via opsporingsprogramma's op televisie en op de grote schermen in de regio. Sindsdien zijn negentien mensen aangehouden.

Nog 44 verdachten zijn naar aanleiding van het vertonen van hun beelden nog niet herkend. Daar komen deze week nog twee nieuwe verdachten bij. "En we sluiten niet uit dat de komende weken nog meer mensen uit de beelden worden gefilterd", zegt de woordvoerder van de politie.

Volgens een woordvoerder van justitie heeft een groot deel van de eerste groep van 59 verdachten een boete gekregen voor het negeren van de avondklok of het zich niet houden aan de coronaregels. "Maar het is niet uitgesloten dat ze alsnog worden vervolgd omdat uit opnamen blijkt dat ze meer hebben uitgehaald. Bij hun aanhouding hebben we in elk geval een foto gemaakt."

Op 17 mei moeten vijf verdachten zich in een zogeheten themazitting verantwoorden voor de Rotterdamse rechtbank. De vijf worden verdacht van opruiing. Tien andere verdachten worden al eerder voor de rechter gebracht.

Schade

De rellen zorgden uiteindelijk voor een totale schade van ruim 250 duizend tot 300 duizend euro. De schade aan de winkels was daarvan zo'n 200 duizend euro. De rest heeft te maken met vernielingen aan spullen van de gemeente, zoals prullenbakken en straatmeubilair.