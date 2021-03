Spijkenisser raakt gewond bij steekpartij in Zuiderpark

Een 21-jarige Spijkenisser dinsdag gewondgeraakt bij een steekpartij in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Hij zou zijn gestoken in zijn zij.

Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

De politie is nog op zoek naar de dader. Halverwege de avond loste de politie een waarschuwingsschot aan de Schinnenbaan in de wijk Beverwaard, in een poging de verdachte aan te houden. De 20-jarige Rotterdammer werd kort daarop met behulp van de politiehond aangehouden.