Rotterdamse 50Plus-voorzitter Verkoelen overvallen door uitspraken landelijke lijsttrekker

Ellen Verkoelen, de huidige fractievoorzitter van de partij 50Plus in Rotterdam en nummer 3 op de landelijke kieslijst, is volkomen verrast door de uitspraken van lijsttrekker Liane den Haan. Die zei dinsdagochtend op Radio 1 dat Verkoelen zich moet terugtrekken als zij problemen heeft met het verkiezingsprogramma van de partij. "Ik snap niet waar dat opeens vandaan komt", reageert Verkoelen op Radio Rijnmond.

Aanleiding voor deze woordenwisseling is de AOW-leeftijd. De ouderenpartij heeft zich onder Henk Krol altijd hard gemaakt voor een AOW-leeftijd van 65 jaar. In het huidige verkiezingsprogramma van de partij staat ook dat de partij een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd wil. Den Haan volgde vorig jaar Henk Krol op als lijsttrekker van 50Plus.

Maar de nieuwe lijsttrekker heeft het nu over 67 jaar, omdat ze zegt dat 65 jaar niet haalbaar is nu we als Nederlanders ouder worden en later beginnen met het werkende leven. Wel vindt ze dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder met pensioen willen. "Ik vind dat dat als uitgangspunt niet kan", zegt de Rotterdamse politicus.

Partijprogramma

Den Haan roept haar partijgenoot Ellen Verkoelen op om zich te schikken naar het verkiezingsprogramma van de partij. Anders kan ze zich beter terugtrekken als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, vindt ze. "Maar het staat twee keer in het partijprogramma: 50Plus gaat voor een volledige AOW op 65 jaar", zegt Verkoelen.

In het partijprogramma pleit 50Plus voor een flexibele AOW, waarbij mensen zelf mogen beslissen of ze de AOW-uitkering een paar jaar eerder of later willen krijgen. Maar voor wie wil, moet de AOW als het aan 50Plus ligt beschikbaar zijn op 65-jarige leeftijd.

"Ze vindt het vervelend dat ik niet mee ga in haar nieuwe lijn, maar dat is een lijn die niét door de partijleden is vastgesteld. Ik ga niet tornen aan een vastgesteld verkiezingsprogramma. Als je dat wel doet, weet de kiezer niet meer waar die aan toe is."

Bak koffie

De uitspraken van Den Haan dinsdagochtend hebben Verkoelen overvallen. De twee hebben elkaar sindsdien nog niet gesproken. "Ik ben wel voor een bak koffie, maar vandaag wil ik dit eerst even op een rijtje zetten. Als zij dit zo publiek vertelt, moet ik even nadenken hoe we dit gaan aanvliegen. Ik vind dit geen handig moment van mevrouw Den Haan, zo vlak voor de verkiezingen, maar dat noem ik maar de onbekendheid met het politieke vak."

Toch verwacht Verkoelen wel dat het goed gaat komen tussen de twee. "Ik heb nergens een probleem mee en houd me netjes aan het verkiezingsprogramma. Ik ga ervan uit dat zij dat ook doet. Dan drinken we samen een bak koffie en gaan we doen wat onze leden willen: als 50Plus gaan voor een AOW vanaf 65 jaar."