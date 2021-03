Voetbalheld Soufiane Touzani coacht kinderen door moeilijke tijd: 'De meeste successen heb ik te danken aan een nadelige situatie'

Soms heb je een gelukstreffer, maar meestal komt succes niet zomaar aanwaaien. In tegendeel, voor een prestatie moet meestal hard gewerkt en getraind worden. En in het geval van Soufiane Touzani, bekend van zijn YouTube-kanaal Touzani TV en beroemd om zijn vele voetbalkunsten, hebben ook juist tegenslagen bijgedragen aan succes. Vanuit zijn eigen levenservaringen gaat hij kinderen uit groep acht van de basisschool coachen. Zijn boodschap: jaag ondanks hindernissen, ondanks pech, je dromen na.

In de sporthal van de Da Costaschool luisteren de kinderen uit groep acht aandachtig naar het verhaal van Soufiane Touzani. Hij was een getalenteerd voetballertje, maar op zijn zestiende moest hij geopereerd worden vanwege een vergroeiing van zijn wervelkolom. Van zijn artsen mocht hij niet meer voetballen, alleen nog de bal hooghouden. Dus dat ging hij doen. Een vriendje filmpje dat met een camera van zijn zus en dat werd zijn grote doorbraak.

Ik ging elke keer trucjes doen. Elke keer doorzetten Soufiane Touzani

Touzani pakt de bal en doet zijn allereerste voetbaltruc voor: de Touzani Around The World. "Daar op het Polderplein, hier twee minuten vandaan", vertelt hij de kinderen, "daar ging ik elke keer trucjes doen. Elke keer doorzetten. Toen lukte het niet in één keer. Ik moest wel honderd keer, soms tweehonderd keer oefenen voordat het eindelijk lukte."

Verhaal gaat verder onder de video



De Touzani Around The World lukte uiteindelijk in 2002. Het moment suprême moest zelfs nog een keer over, want Touzani's vriendje had net op dat moment de recordknop niet ingedrukt. Toen het wel gelukt was, werd het filmpje een hit. Meer dan honderd miljoen keer zijn de voetbalkunsten van Touzani bekeken. En dat is voor die tijd bijzonder. Want begin deze eeuw waren er nog geen sociale media en gingen filmpjes niet zo makkelijk viral als nu.

Voordeel uit tegenslagen

Touzani vertelt dit verhaal om een zaadje in het hoofd van de kinderen te planten. "Dat je vanuit een moeilijke of aparte situatie, dat je altijd het beste uit jezelf moet willen halen. En een tegenslag kan er zelfs voor zorgen dat je meer uit jezelf haalt. Dat is ook mijn rode draad. Ik heb de meeste successen te danken aan een nadelige situatie. Bij mij moest er een pin in mijn rug en ik ben trucjes gaan leren." Touzani heeft meerdere hindernissen op zijn pad aangetroffen en er steeds weer zijn voordeel uit weten te halen.

Verhaal gaat verder onder de foto



Zo'n positieve boodschap kunnen kinderen heel goed gebruiken. De overgang van basis- naar middelbaar onderwijs is de groep 8-ers een spannende en grote stap. Het coronavirus heeft het er niet makkelijker op gemaakt. Veel onderwijs moest op afstand en online. "Het was wel moeilijk door corona. We hebben best wel veel lessen overgeslagen", vertelt de 13-jarige Bahar.

Hij laat echt zien dat alles mogelijk is wat je wilt 12-jarige Safae

Touzani gaat in alle twaalf provinciën een groep acht coachen. Hij doet dat live, digitaal en via WhatsApp. "Het is best een raar jaar voor ze. Ik probeer ze te motiveren om het beste uit zichzelf te halen, zodat die overgang naar de middelbare school zo goed mogelijk gaat verlopen", vertelt Touzani. Hij is bescheiden over zijn impact als rolmodel. "Ik ben echt maar een klein bouwsteentje, maar ik hoop dat het lukt."

'Het wordt beter'

Het geloof in eigen kunnen is een sleutel tot succes en boodschappen van rolmodellen hebben een grotere impact, zeker bij kinderen. En de boodschap van Touzani komt ook luid en duidelijk over bij de kinderen van de Da Costaschool. "Hij geeft je best veel motivatie. Hij is heel erg aardig en grappig. Hij laat ook echt zien dat alles mogelijk is wat je wilt", vertelt de 12-jarige Safae. "Soms is het moeilijk, maar het wordt beter", zegt de 12-jarige Ciona.

Het coachingstraject met Soufiane Touzani is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en moet kansengelijkheid bevorderen.