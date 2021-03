Thy belangrijk voor Sparta tegen VVV: 'Natuurlijk is het mooier om te scoren, maar zo is het ook oké'

Sparta-spits Lennart Thy had dinsdagavond een behoorlijk aandeel in de overwinning van de Rotterdammers op VVV-Venlo. Een voorzet van de aanvaller werd door VVV-verdediger Kristopher Da Graca in eigen doel geschoten. Het bleek uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd.

"Het is net zo belangrijk als ik de voorzet geef als wanneer ik scoor. Natuurlijk is het mooier om te scoren, maar zo is het ook oké", vertelt een lachende Thy over de treffer. "Voor ons is deze zege heel belangrijk, je ziet het op de stand. Drie dagen geleden (na het 1-1 gelijkspel in Emmen, red.) was er bij ons echt teleurstelling, dus we zijn blij dat we de 0-1 nu wel over de streep kunnen trekken."

Thy erkent dat VVV-Sparta geen al te beste wedstrijd was. "Veel spelers hadden denk ik het gevoel: maken wij een fout, scoren zij in de counter. Ik hoop dat dat gevoel door de overwinning nu van ons afvalt en we weer een beetje vrij kunnen spelen. Nu was het weer veel lange ballen, voor de winterstop hadden we een serie van overwinningen waarin we goed voetbalden. Het zou leuk zijn als we dat weer gaan doen, maar winnen is nu nog veel belangrijker. Morgen vraagt toch niemand meer hoe."

