Fraser na overwinning Sparta op VVV (0-1): 'Daar waren we keihard aan toe'

"Ontlading, daar waren we keihard aan toe", reageert Sparta-trainer Henk Fraser na de nipte overwinning van zijn ploeg op VVV-Venlo. De Rotterdammers wonnen met 0-1 in De Koel door een eigen doelpunt van VVV-verdediger Kristopher Da Graca. En dat terwijl Sparta zelf eigenlijk nauwelijks kansen creëerde.

"Je merkt dat je jongens moet beïnvloeden om het voetballend te proberen", vervolgt Fraser. "De enige manier om VVV achteruit te krijgen is als we gaan voetballen. Er waren een aantal momentjes waarin je zag dat we wel degelijk kunnen voetballen. Dat moet je gewoon durven. Daar moeten we eerst in terug zien te knokken. Maar ik ben blij dat we al iets meer momentjes hebben kunnen laten zien dat we kunnen voetballen. En we beseffen dat het nog steeds niet fantastisch was."

"Het is mens eigen dat je voetballend iets minder initiatief durft te nemen, maar volgens mij hebben we de afgelopen weken wel steeds strijd geleverd en onze stinkende best gedaan. We moeten accepteren dat mensen vinden dat het er bij vlagen niet uitzag, dat vinden we zelf ook."

De trainer van Sparta hoopt dat met de zege in Venlo de rust terugkeert. "Punten en overwinningen geven een bepaalde rust. Maar ik heb niet het gevoel gehad dat er jongens in paniek waren. Ze trainen goed, de sfeer is nog steeds fantastisch en we accepteren heel veel van elkaar. Dat is de enige manier om te blijven volharden, anders hadden we nu al opgegeven na de terechte kritiek die we hebben gekregen."

Uitvallen Auassar en Duarte

Aderlating voor Sparta dinsdagavond was het uitvallen van aanvoerder Adil Auassar. "Adil was afgelopen nacht behoorlijk ziek maar wilde koste wat het kost beginnen, altijd voorop in de strijd", verklaart Fraser. "Maar het ging echt niet. Hij had last van zijn maag."

Deroy Duarte kwam na ruim een halfuur spelen voor Auassar in de ploeg, maar werd aan het begin van de tweede helft al weer vervangen door Sven Mijnans. "Deroy was de logische vervanger, maar hij kreeg bij zijn eerste beste kopduel vol de schouder of elleboog van de tegenstander op zijn schouder. Hij kon zijn arm daardoor niet meer vrij bewegen, ik hoop dat dat meevalt."

