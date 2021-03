Splinter Chabot krijgt Schiedamse prijs voor LHBTI-emancipatie

Schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot ontvangt de Schiedamse Jillis Bruggeman Penning. Ook activist Sandro Kortekaas krijgt de prijs. De penning wordt elk jaar toegekend aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging van mensen op basis van geslacht of seksuele identiteit.

De gemeente Schiedam is sinds 2014 een zogeheten regenbooggemeente en ondersteunt verschillende LHBTI-projecten. Sinds 2015 wordt de Jillis Bruggeman Penning uitgereikt. Jillis Bruggeman was een Schiedammer die in 1803 ter dood werd veroordeeld vanwege het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht.

Twee penningen

Normaal gesproken wordt er één prijs uitgedeeld, maar vanwege het thema van dit jaar ('zichtbaar en onzichtbaar') worden er nu twee penningen uitgedeeld.

De ene winnaar, Splinter Chabot, schreef onder meer het boek Confettiregen, over zijn coming-out. De reacties daarop bundelde hij in een tweede boek, 'Roze Brieven'. Volgens de gemeente houdt hij daarmee Nederland een spiegel voor, dat 'anders zijn' nog steeds een groot probleem is.

Activist Sandro Kortekaas zet zich al jaren in voor vluchtelingen die gevaar lopen in hun eigen land vanwege hun geaardheid. Hij strijdt voor een eerlijke beoordeling van hun aanvraag, voor hun veiligheid in asielzoekerscentra en voor structurele oplossingen.

Uitreiking uitgesteld

De penning wordt normaal gesproken uitgereikt in maart, maar vanwege corona is dat uitgesteld naar maandag 11 oktober, op 'coming-out dag'.

De Jillis Bruggeman Penning ging eerder al naar Claudia de Breij (2020), Barbara Barend (2018) en Arie Boomsma (2017).