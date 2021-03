In deze Rotterdamse wijken worden de tijden van betaald parkeren verruimd

De gemeente Rotterdam breidt volgende maand het betaald parkeren in vier wijken uit. Ook wordt een aantal parkeersectoren samengevoegd. Zo hebben vergunninghouders meer plekken om hun auto kwijt te kunnen. Het gaat om aanpassingen in de Tarwewijk en het Zuidpleingebied in Rotterdam-Charlois, het Nieuwe Westen in Delfshaven en de wijk Hillesluis in Rotterdam-Feijenoord.

Op veel van deze plekken geldt nu betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 18:00 uur. In het weekend is parkeren op die plekken vaak gratis.

Maar daar komt verandering in, want vanaf 1 april moet in de sectoren 30, 36 (Hillesluis) en 53 (Nieuwe Westen) en in zone 201 (Zuidpleingebied) worden betaald van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 23:00 uur en op zondag van 12:00 tot 23:00 uur. In de Tarwewijk (sector 23) geldt vanaf 1 april betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 23:00 uur.

Volgens de gemeente blijkt uit een kentekenonderzoek dat in deze wijken veel mensen parkeren die geen vergunning hebben en ook niet uit die wijk komen. Het idee was er al langer om in dat geval de tijden van betaald parkeren uit te breiden.

De gebiedscommissies in Charlois en Delfshaven vinden dat ook een goed plan, en hebben de gemeente er vorig jaar positief over geadviseerd. Voor de bewoners met een parkeervergunning verandert er niets: de prijzen blijven hetzelfde.

Vanaf 1 april wordt ook in de Landbouwbuurt en de Valkeniersbuurt in Vreewijk betaald parkeren ingevoerd.